Зеленский рассказал, что этой ночью российские оккупанты ударили по Запорожью ракетами С-300. Зафиксировано попадание в жилой дом.

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Три человека были в нем. Мужчина, женщина и ребенок – девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла. Мужчина тоже. Мои соболезнования... Женщина – в тяжелом состоянии сейчас, в больнице, ей оказывается помощь,

– заявил Зеленский.

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