Зеленський розповів, що цієї ночі російські окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами С-300. Зафіксовано влучання у житловий будинок.

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Троє людей були у ньому. Чоловік, жінка і дитина – дівчинка, її звали Ірина, цьогоріч їй би виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік теж. Мої співчуття... Жінка – у важкому стані зараз, в лікарні, їй надається допомога,

– заявив Зеленський.

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Зеленський зауважив, що так держава-терорист проводить цю Вербну неділю та ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства.