Следует отметить, что попрощались с асом 29 августа в Киеве в Патриаршем храме Воскресения Крестового. Девушка пилота поблагодарила всех, кто пришел и помогал ей в эти дни – и словом, и делом.

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Что написала девушка "Джуса"

Прощай, я буду помнить о тебе

Во всех галактиках, во всех морях,

– пообещала Мелания Подоляк.

Она опубликовала их общую фотографию, на которой Андрей Пильщиков в известном шлеме. Его наставник из харьковского "Гражданского воздушного патруля" пилот "Сталкер" рассказывал Суспильному, что именно фотографией пилота в самолете во французском шлеме СМИ иллюстрировали новости о "Призраках Киева".



Мелания Подоляк опубликовала фото с "Джусом" / Фото из соцсети девушки

Девушка также напомнила, что Андрей был очень скромным.

Хочется теперь, чтобы как можно больше людей знало все, что он делал,

– написала девушка.

Также она распространила обширный материал о летчике, опубликованном в издании "Милитарный". Там отметили, что Андрей Пильщиков с детства увлекался авиацией и посещал аэродромы Харьковской области. Известно, что пилот:

родился 3 февраля 1993 года в Харькове, учился в местной гимназии №116;

с 2008 года занимался авиаспотингом и выкладывал свои фото на сайте spotters.net.ua, был одним из основателей спотерского движения в Харькове;

был среди 20 школьников, попавших в первый набор кадетского центра;

после гимназии не сумел поступить в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба из-за плохого зрения;

окончил Харьковский авиационный институт, сделал коррекцию зрения и вступил в желанный ХНУПС.

Зимой 2016 года после окончания учебы начал служить в 40-й бригаде тактической авиации в Василькове.

В 2019 году стажировался в Калифорнии для изучения вопросов организации и проведения летной подготовки по стандартам НАТО на авиабазе Воздушных сил Национальной гвардии, летал на F-15. Именно там получил позывной "Джус", что из английского – сок, ведь только этот напиток заказывал на баре.

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В 2021 году уволился из Воздушных сил ВСУ, но после начала полномасштабного вторжения вернулся на службу. Сначала служил в подразделении охраны аэродрома, а затем вернулся к полетам. Участвовал в обороне Киева.

По словам "Сталкера", идея "Призраков Киева" – это замысел Андрея. Ведь наши пилоты успешно работали, несмотря на заявления россиян об уничтожении нашей авиации в первый день войны.

И Андрей, а у него такой едкий троллинг был, говорит: "А ведь мы на тех же самолетах, которые они уничтожили, которых нет — на них им "наваливаем" так, что шуба заворачивается. Ну и кто мы? Призраки! ",

– заявил "Сталкер".

Следует заметить, что "Джус" регулярно давал интервью иностранным СМИ и объяснял, зачем нам современные западные самолеты. Он очень болел за передачу нам F-16 и был одним из основных движителей в обсуждении вопроса передачи Украине этих истребителей. Для этого ездил в США.

После встречи с известными сенаторами и конгрессменами, конгрессмен Адам Кинзингер, который был пилотом воздушного танкера KC-135 Stratotanker, в июне 2022 года внес на рассмотрение в Палату представителей Конгресса США проект “Ukraine Fighter Pilots Act”.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук 29 августа пообещал матери пилота, что когда Украине предоставят F-16, то она сделает первый круг в самолете вместо сына.