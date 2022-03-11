Девушка из Мариуполя, фото которой увидел весь мир, родила дочь

Фотографии беременной жительницы Мариуполя Марианны Подгурской облетели весь мир. На полосах мировых газет публиковали кадры с пострадавшей девушкой, которая выбралась из обстрелянного роддома.

В 22:00 10 марта в Мариуполе Марианна родила. Она стала матерью маленькой девочки.

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Мне сообщила родственница Марианны, что удалось связаться с ней по телефону. Вчера вечером в 22:00 Марианна родила девочку! Они в порядке, но в Мариуполе очень холодно и бомбардировки не прекращаются,

– рассказала журналистка Ольга Токарюк.

Заметим, Марианна – известная в Мариуполе блогер. В тот день, когда оккупанты цинично сбросили бомбы на роддом, она находилась в середине медучреждения.

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