Почему девушка бежала из оккупации

По данным СМИ, версия Министерства внутренних дел – ложная. 16-летняя девушка якобы не убегала от боевиков в Украину.

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В службе по делам детей рассказали, что девочка просто заблудилась. Возвращаться в Горловку она не хочет из-за сложных отношений с бабушкой.

Родители девушки умерли – мама от рака, а папа от другой болезни. Ребенок с 2017 года состоит на учете у пророссийских боевиков в Донецкой области. Она заявляет, что то, что о ней написала полиция – неправда.

Я читаю статьи и комментарии о том, что ребенок убежал и не хочет в так называемой "ДНР" жить. Она мне звонит и говорит, что ей такие новости присылают друзья, а это же неправда. Прошу ее не переживать,

– рассказала психолог.

Она подчеркнула, что когда девушка захочет вернуться домой, то может быть там врагом.

"Ребенок просто заблудился, оказался в сложной жизненной ситуации, из которой теперь должны искать выход взрослые", – подчеркнула специалист.

Какой была версия МВД

Правоохранители отметили, что ребенок пришел на линию разграничения сознательно. Это произошло после отдыха с друзьями. Кстати, девушке удалось пересечь заминированные поля и остаться невредимой.

По словам несовершеннолетней, у нее есть родственники в Западной Украине. Сейчас она будет находиться в приюте Донецкой области.