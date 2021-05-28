Девочка жила вместе с бабушкой, которая является ее опекуншей, в оккупированной Горловке. Она имела паспорт оккупантов.
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Девочка пришла сознательно
Несовершеннолетняя, после отдыха с друзьями, сознательно пришла на линию разграничения. Ей удалось пересечь заминированные поля и остаться невредимой.
Девочка призналась, что хочет жить на территории неоккупированной Украины. По ее словам, она имеет родственников на Западе.
Пока девушка будет находиться в приюте
Сейчас девушкой занимаются ювенальная полиция Донетчины и социальная служба. Медики не обнаружили на ней повреждений.
Теперь с подростком работают психологи. Пока устанавливают обстоятельства, несовершеннолетняя будет находиться в приюте.