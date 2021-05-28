Дівчинка жила разом з бабусею, яка є її опікункою, в окупованій Горлівці. Вона мала паспорт окупантів.

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Дівчинка прийшла свідомо

Неповнолітня, після відпочинку з друзями, свідомо прийшла на лінію розмежування. Їй вдалось перетнути заміновані поля та залишитись неушкодженою.

Дівчинка зізналась, що хоче жити на території неокупованої України. За її словами, вона має родичів на Заході.

Поки дівчина перебуватиме у притулку

Наразі дівчиною опікуються ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. Медики не виявили на ній пошкоджень.

Тепер з підлітком працюють психологи. Поки встановлюють обставини, неповнолітня перебуватиме у притулку.

Зверніть увагу! Понад 250 дітей з тимчасово окупованої території зареєструвались на ЗНО. На час проходження тестувань вони отримають житло.