На Донеччині собака врятував військових ЗСУ. Тварина випадково натрапила на протипіхотну міну та знешкодила її.

Інцидент трапився приблизно о 7:00. 15 квітня у Новгородському. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

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"Російським окупантам немає спокою. Цю ПОМку, яка на відео, випадково "зняв" собака. Пес живий", – повідомили у 10 гірсько-штурмовій бригаді.

Українські військовослужбовці також уточнили, що мовиться про 3 заборонені протипіхотні осколкові міни – ПОМ-2 "Отек".

Ворожа міна на Донбасі: дивіться відео

Міни ПОМ-2 – заборонені