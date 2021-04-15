"Снял" мину: на Донбассе собака спасла украинских военных
В Донецкой области собака спасла военных ВСУ. Животное случайно наткнулось на противопехотную мину и обезвредило ее.
Источник:фейсбук 10 горно-штурмовой бригады
Инцидент произошел примерно в 7:00. 15 апреля в Новгородском. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Читайте также На Донбассе фиксируют сотни единиц военной техники оккупантов
"Российским оккупантам нет покоя. Эту ПОМку, которая на видео, случайно "сняла" собака. Пес жив", – сообщили в 10 горно-штурмовой бригаде.
Украинские военнослужащие также уточнили, что речь идет о 3 запрещенных противопехотных осколочных минах – ПОМ-2 "Отек".
Вражеская мина на Донбассе: смотрите видео
Мины ПОМ-2 – запрещены
- Эти противопехотные осколочные мины невозможно обезвредить без взрыва. Такой тип боеприпасов запрещен Оттавской конвенцией от 1999 года.
- На время подписания соглашения Украина владела одним из крупнейшим арсеналов противопехотных мин в мире (после Китая, России, США и Пакистана.)
- Отметим, что Украина уничтожила все такие боеприпасы. В 2003 году в Донецкой области была ликвидирована последняя такая мина – типа ПМН.
- Зато Россия отказалась подписать и ратифицировать соответствующий документ. Эти мины – до сих пор на вооружении Вооруженных сил страны-агрессора.
Поделиться новостью