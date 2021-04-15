В Донецкой области собака спасла военных ВСУ. Животное случайно наткнулось на противопехотную мину и обезвредило ее.

Инцидент произошел примерно в 7:00. 15 апреля в Новгородском. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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"Российским оккупантам нет покоя. Эту ПОМку, которая на видео, случайно "сняла" собака. Пес жив", – сообщили в 10 горно-штурмовой бригаде.

Украинские военнослужащие также уточнили, что речь идет о 3 запрещенных противопехотных осколочных минах – ПОМ-2 "Отек".

Вражеская мина на Донбассе: смотрите видео

Мины ПОМ-2 – запрещены