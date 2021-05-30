Чому дівчина втікала з окупації

За даними ЗМІ, версія Міністерства внутрішніх справ – неправдива. 16-річна дівчина буцімто не тікала від бойовиків в Україну.

Актуально Йшла через мінні поля: 16-річна дівчинка втекла з окупованої Горлівки

У службі у справах дітей розповіли, що дівчинка просто заблукала. Повертатися в Горлівку вона не хоче через складні стосунки з бабусею.

Батьки дівчини померли – мама від раку, а тато від іншої хвороби. Дитина з 2017 року перебуває на обліку у проросійських бойовиків у Донецькій області. Вона заявляє, що те, що про неї написала поліція – неправда.

Я читаю дописи й коментарі про те, що дитина втекла й не хоче у так званій "ДНР" жити. Вона мені телефонує й каже, що їй такі новини надсилають друзі, а це ж неправда. Прошу її не переживати,

– розповіла психологиня.

Вона наголосила, що коли дівчина захоче повернутися додому, то може бути там ворогом.

"Дитина просто заблукала, опинилися в складній життєвій ситуації, з якої тепер повинні шукати вихід дорослі", – наголосила спеціалістка.

Якою була версія МВС

Правоохоронці наголосили, що дитина прийшла на лінію розмежування свідомо. Це відбулося після відпочинку з друзями. До речі, дівчині вдалось перетнути заміновані поля та залишитись неушкодженою.

За словами неповнолітньої, у неї є родичі у Західній Україні. Наразі вона перебуватиме у притулку на Донеччині.