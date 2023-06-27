В Кривом Роге умерла 22-летняя девушка после маммопластики: стали известны новые подробности

В Кривом Роге через неделю после пластической операции по увеличению груди скончалась 22-летняя Алина Мухина. Родственники обвиняют хирурга, который в свою очередь отрицает вину. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на рассказ сестры погибшей Дарьи Мухиной в СМИ. Она рассказала новые детали.

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Девушка обдумывала операцию

По словам Дарьи, ее сестра долго обдумывала операцию и выбрала пластического хирурга по совету подруги, которая делала подобное хирургическое вмешательство у этого специалиста. Операция проводилась в одной из местных больниц, а ее стоимость составляла 3 тысячи евро. Эту сумму семья заплатила врачу наличными.

"Как он (хирург – 24 Канал) говорит, занимается благотворительностью. Эту цену, которую мы оплачиваем, это цена самих имплантов. А он уже, что в дальнейшем делает, это все благотворительность", – отметила Дарья Мухина.

На следующий день после операции Алину выписали из больницы. Девушке было плохо, но ее успокаивали (в том числе и врач), что на третий день станет легче. Впрочем, боли усиливались. Девушка пила кучу таблеток и жаловалась на сильную боль в левой груди, отметила ее сестра.

"Я чувствовала будто что-то внутри есть. Если в другой я касалась ничего не было, то здесь началось как новообразование", – добавила она.

Ситуация ежедневно ухудшалась

17 июня Алина вместе с мамой уехала в больницу, но там сказали приехать через день – в понедельник. Девушке становилось хуже и было сложно самостоятельно передвигаться. По рассказу Дарьи врач должен был сделать дренаж, но по факту провел еще одну операцию.

Достает имплант, промывает и снова вставляет. И говорит это маме уже по факту,

– утверждала сестра погибшей.

На следующий день Алину перевели в реанимацию – у нее было очень низкое давление, начали отказывать органы. Врачи ввели девушку в медикаментозный сон и провели третье хирургическое вмешательство – убрали импланты. Но, к сожалению, было слишком поздно. Алина скончалась вечером 22 июня.

"Я считаю, что у нее было заражение крови, это дало осложнение на органы, сепсис. Остановить процесс уже не могли. У нее во время вскрытия не было печени. У 22-летней девушки, которая сдавала все анализы, вообще не было печени. Как так может быть?", – добавила Дарья.

Отец Алины написал заявление в правоохранительные органы, где открыли уголовное производство. В больнице отказались комментировать ситуацию, а сам врач отрицал, что это его вина. Мол, пока не может ничего подробно комментировать с профессиональной и судебной точки зрения.

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