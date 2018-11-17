Девушка с Полтавщины открыла фитнес-клуб для мусульманок в Крыму

В Крыму женщины, исповедующие ислам, могут заниматься спортом подальше от мужских глаз. Для них открыли специальный фитнес-зал. Занятия проводит украинская мусульманка с Полтавщины.

Женщин в спортзале тренирует Мерьем Региль, которая сама соблюдает нормы ислама. В детстве занималась художественной гимнастикой, потом танцами, теперь обожает прыжки на батуте. Она собственным примером борется с исламофобией.

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"Я работаю над тем, чтобы ломать стереотипы", – сказала Мерьем Региль.

Журналистов девушка озадачила новостью – она не крымская татарка и не принадлежит ни к одному из турских народов, на самом деле ее зовут Мария и родилась девушка на Полтавщине.



Мерьем Региль

"Я хохлушка, всегда так говорю. Кто не знает, то думает, что я крымская татарка", – рассказала девушка.

В 16 лет девушка прочитала Библию и Коран. Для себя выбрала мусульманство. В 19 лет уже придерживалась религиозных норм и носила хиджаб. С тех пор Мария стала Мерьем. Мать тяжелее всего восприняла переход дочери в ислам.



Мерьем Региль с семьей

Она была шокирована. Говорила, как я буду работать, развиваться,

– вспомнила Мерьем.

Девушка доказывает родителям, что ислам ее не изменил. Она такая же инициативная и целеустремленная. Без российского гражданства с двумя тысячами долларов в кошельке открыла в Симферополе салон красоты для мусульманок.



Мерьем открыла в Симферополе салон красоты для мусульманок

Девушка не обижается, когда ее воспринимают как крымскую татарку. Она так сочувствует судьбе народа, который не празднует свой День рождения, потому что тот совпадает с датой депортации.

Мерьем переехала в Крым несколько лет назад. Предпочитает оставаться на полуострове и дальше, несмотря на его статус и политическую ситуацию.

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