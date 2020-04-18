Девушка с собачкой из Уханя собрала помощь для херсонских медиков
Анастасия Зинченко, которая не смогла покинуть охваченный коронавирусом китайский Ухань из-за своей собачки, сейчас помогает медикам в Украине бороться с опасной инфекцией.
Анастасия Зинченко опубликовала фотоотчет с помощи трем медучреждениям в Херсоне, откуда она сама родом. В общем она собрала 24 тысячи гривен, на которые закупили 2 400 масок. Их распределили поровну между двумя больницами: Херсонской областной инфекционной больницей и Херсонской областной клинической больницей.
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Остальные необходимые вещи для медиков Анастасия Зинченко, по ее словам, закупила за собственные деньги. О какой сумме идет речь, девушка не сообщает. Поэтому кроме этих двух больниц, средства защиты прислали и в Херсонскую Городскую клиническую больницу имени Карабелеша.
На всех коробках, которые поступили в больницы, размещено изображение Анастасии Зинченко и ее собачки.
Кто такая Анастасия Зинченко
Анастасия Зинченко – украинка, проживающая в китайском городе Ухань. Именно он стал эпицентром распространения коронавируса сначала в Китае, а впоследствии и во всем мире.
Власти Украины решили эвакуировать украинцев из этого города. Однако Анастасия Зинченко не смогла этого сделать. Ей не разрешили взять с собой собаку – шпица Мишу. Тогда считалось, что домашние животные могут быть переносчиками коронавируса. А без собаки Анастасия отказалась возвращаться.
В дело пришлось вмешаться президенту Владимиру Зеленскому. Он ей лично позвонил и пообещал помочь. Помощь обещал и донецкий "Шахтер" – отправить новый самолет за украинцами в Китай.
Но дальше разговоров дело так и не дошло. Поэтому девушка даже жаловалась, что о ней забыли. Хотя кроме нее были и другие украинцы в Ухане, которые не смогли покинуть город.
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