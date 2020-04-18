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      Девушка с собачкой из Уханя собрала помощь для херсонских медиков

      - Читати новину українською
      Помощь от Анастасии Зинченко / instagram.com/nastyazinchenko_

      Анастасия Зинченко, которая не смогла покинуть охваченный коронавирусом китайский Ухань из-за своей собачки, сейчас помогает медикам в Украине бороться с опасной инфекцией.

      Анастасия Зинченко опубликовала фотоотчет с помощи трем медучреждениям в Херсоне, откуда она сама родом. В общем она собрала 24 тысячи гривен, на которые закупили 2 400 масок. Их распределили поровну между двумя больницами: Херсонской областной инфекционной больницей и Херсонской областной клинической больницей.

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      Остальные необходимые вещи для медиков Анастасия Зинченко, по ее словам, закупила за собственные деньги. О какой сумме идет речь, девушка не сообщает. Поэтому кроме этих двух больниц, средства защиты прислали и в Херсонскую Городскую клиническую больницу имени Карабелеша.

      На всех коробках, которые поступили в больницы, размещено изображение Анастасии Зинченко и ее собачки.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сбор закрыт Уже сегодня отвезли помощь в больницы, на которые я открывала сбор. * Херсонская областная инфекционная больница им. Горбачевского * КНП Херсонская Областная Клиническая Больница. И небольшая помощь для больницы Водников на ХБК. Всего было собрано общими усилиями 24000 гривен на которые я купила 2400 масок и распределила их поровну на две больницы, но это не все, что им нужно было. Остальное я купила за свой счёт и вот список: Перчатки латексные - 1000 шт Халаты плотные и не плотные - 400 шт Бахилы плотные и неплотные - 1700 шт Костюмы защитные - 200 шт Шапочки одноразовые клип-берет - 1000 шт Антисептик Healer 20 л - 2 шт Все это распределено на две больницы Клиническая и Инфекционная - пополам. Для больницы Водников: Антисептик Healer 10 л - 1 шт Антисептик Healer 5 л - 2 шт В этот раз, в сборе участвовало не большое количество людей которые проявили желание помочь нашим врачам, некоторые относились недоверительно из-за того, что в последнее время появилось много мошенников и других недобросовестных людей. Я старалась максимально показывать все переводы, и отчёт с накладной на покупку масок. На остальное я чек не выставляла потому что было куплено не на собранные деньги, а на личные. Всем кто принимал в этом участие, я хочу сказать отдельное большое, человеческое СПАСИБО Вы люди с Большой буквы и Большим сердцем. В такое непростое для всех нас время, думать о других - это великодушно! Отчёт весь вы видите на фото, врачи были безумно благодарны и счастливы, что о них заботятся и не забывают! Это дорогого стоит. Мир не без добрых людей и это греет душу ️

      Допис, поширений Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_)

      Кто такая Анастасия Зинченко

      Анастасия Зинченко – украинка, проживающая в китайском городе Ухань. Именно он стал эпицентром распространения коронавируса сначала в Китае, а впоследствии и во всем мире.

      Власти Украины решили эвакуировать украинцев из этого города. Однако Анастасия Зинченко не смогла этого сделать. Ей не разрешили взять с собой собаку – шпица Мишу. Тогда считалось, что домашние животные могут быть переносчиками коронавируса. А без собаки Анастасия отказалась возвращаться.

      В дело пришлось вмешаться президенту Владимиру Зеленскому. Он ей лично позвонил и пообещал помочь. Помощь обещал и донецкий "Шахтер" – отправить новый самолет за украинцами в Китай.

      Но дальше разговоров дело так и не дошло. Поэтому девушка даже жаловалась, что о ней забыли. Хотя кроме нее были и другие украинцы в Ухане, которые не смогли покинуть город.

      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Здоровье Новости Херсона Коронавирус в Украине
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