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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Дівчина з собачкою з Уханю зібрала допомогу для херсонських медиків

      -
      Допомога від Анастасії Зінченко / instagram.com/nastyazinchenko_

      Анастасія Зінченко, яка не змогла покинути охоплений коронавірусом китайський Ухань через свою собачку, зараз допомагає медикам в Україні боротися з небезпечною інфекцією.

      Анастасія Зінченко опублікувала фотозвіт з допомоги трьом медзакладам в Херсоні, звідки вона сама родом. Загалом вона зібрала 24 тисячі гривень, на які закупили 2400 масок. їх розподілили порівно між двома лікарнями: Херсонською обласною інфекційною лікарнею та Херсонською обласною клінічною лікарнею.

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      Решту необхідних речей для медиків Анастасія Зінченко, за її словами, закупила за власні гроші. Про яку суму йде мова, дівчина не повідомляє. Тож окрім цих двох лікарень, засоби захисту надіслали й до Херсонської міської клінічної лікарні імені Карабелеша.

      На всіх коробках, які надійшли до лікарень, розміщене зображення Анастасії Зінченко та її собачки.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сбор закрыт Уже сегодня отвезли помощь в больницы, на которые я открывала сбор. * Херсонская областная инфекционная больница им. Горбачевского * КНП Херсонская Областная Клиническая Больница. И небольшая помощь для больницы Водников на ХБК. Всего было собрано общими усилиями 24000 гривен на которые я купила 2400 масок и распределила их поровну на две больницы, но это не все, что им нужно было. Остальное я купила за свой счёт и вот список: Перчатки латексные - 1000 шт Халаты плотные и не плотные - 400 шт Бахилы плотные и неплотные - 1700 шт Костюмы защитные - 200 шт Шапочки одноразовые клип-берет - 1000 шт Антисептик Healer 20 л - 2 шт Все это распределено на две больницы Клиническая и Инфекционная - пополам. Для больницы Водников: Антисептик Healer 10 л - 1 шт Антисептик Healer 5 л - 2 шт В этот раз, в сборе участвовало не большое количество людей которые проявили желание помочь нашим врачам, некоторые относились недоверительно из-за того, что в последнее время появилось много мошенников и других недобросовестных людей. Я старалась максимально показывать все переводы, и отчёт с накладной на покупку масок. На остальное я чек не выставляла потому что было куплено не на собранные деньги, а на личные. Всем кто принимал в этом участие, я хочу сказать отдельное большое, человеческое СПАСИБО Вы люди с Большой буквы и Большим сердцем. В такое непростое для всех нас время, думать о других - это великодушно! Отчёт весь вы видите на фото, врачи были безумно благодарны и счастливы, что о них заботятся и не забывают! Это дорогого стоит. Мир не без добрых людей и это греет душу ️

      Допис, поширений Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_)

      Хто така Анастасія Зінченко

      Анастасія Зінченко – українка, яка проживає у китайському місті Ухань. Саме воно стало епіцентром поширення коронавірусу спочатку в Китаї, а згодом і по всьому світі.

      Влада України вирішила евакуювати українців з цього міста. Однак Анастасія Зінченко не змогла цього зробити. Їй не дозволили взяти з собою собаку – шпіца Мішу. Тоді вважалося, що домашні тварини можуть бути переносниками коронавірусу. А бе собаки Анастасія відмовилася повертатися.

      У справу довелося втрутитися президенту України Володимиру Зеленському. Він їй особисто зателефонував і пообіцяв допомогти. Допомогу обіцяв і донецький "Шахтар" – відправити клубний літак за українцями в Китай. 

      Але дальше розмов справа так і не дійшла. Тож дівчина навіть скаржилася, що про неї забули. Хоча крім не були і інші українці в Ухані, які не змогли покинути місто.

      Теги: Здоров'я Новини Херсона Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України
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