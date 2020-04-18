Дівчина з собачкою з Уханю зібрала допомогу для херсонських медиків

Анастасія Зінченко, яка не змогла покинути охоплений коронавірусом китайський Ухань через свою собачку, зараз допомагає медикам в Україні боротися з небезпечною інфекцією.

Анастасія Зінченко опублікувала фотозвіт з допомоги трьом медзакладам в Херсоні, звідки вона сама родом. Загалом вона зібрала 24 тисячі гривень, на які закупили 2400 масок. їх розподілили порівно між двома лікарнями: Херсонською обласною інфекційною лікарнею та Херсонською обласною клінічною лікарнею.

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Решту необхідних речей для медиків Анастасія Зінченко, за її словами, закупила за власні гроші. Про яку суму йде мова, дівчина не повідомляє. Тож окрім цих двох лікарень, засоби захисту надіслали й до Херсонської міської клінічної лікарні імені Карабелеша.

На всіх коробках, які надійшли до лікарень, розміщене зображення Анастасії Зінченко та її собачки.

Хто така Анастасія Зінченко

Анастасія Зінченко – українка, яка проживає у китайському місті Ухань. Саме воно стало епіцентром поширення коронавірусу спочатку в Китаї, а згодом і по всьому світі.

Влада України вирішила евакуювати українців з цього міста. Однак Анастасія Зінченко не змогла цього зробити. Їй не дозволили взяти з собою собаку – шпіца Мішу. Тоді вважалося, що домашні тварини можуть бути переносниками коронавірусу. А бе собаки Анастасія відмовилася повертатися.

У справу довелося втрутитися президенту України Володимиру Зеленському. Він їй особисто зателефонував і пообіцяв допомогти. Допомогу обіцяв і донецький "Шахтар" – відправити клубний літак за українцями в Китай.

Але дальше розмов справа так і не дійшла. Тож дівчина навіть скаржилася, що про неї забули. Хоча крім не були і інші українці в Ухані, які не змогли покинути місто.