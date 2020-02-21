Зеленський особисто зателефонував дівчині, яку не випустили з Китаю через собаку: деталі
Президент України пообіцяв знайти спосіб повернути додому українку Анастасію Зінченко, яку напередодні не евакуювали з Уханя через відмову залишити собаку. Володимир Зеленський особисто зателефонував дівчині, і наголосив, що він допоможе у вирішенні цього питання.
Відео розмови з президентом дівчина виклала на своїй сторінці в Інстаграмі.
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У своєму профілі дівчина написала, що Володимир Зеленський "підбадьорив і пообіцяв допомогти".
Нагадаємо, що 19 лютого 2020 дівчина не змогла вилетіти з китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку. У соцмережах Анастасія Зінченко зазначила, що зібрала всі необхідні документи і передала їх у посольство, але дипломати їй відмовили.
Що відомо про евакуацію українців з Уханя:
- 20 лютого літак зі здоровими евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями прибув спершу в аеропорт "Бориспіль", де здійснив дозаправку та пройшов дезінфекцію. Згодом літак приземлився в Харкові, звідки евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари".
- У медцентрі всі евакуйовані протягом двох тижні перебуватимуть на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не хворий на коронавірус.
- Разом з евакуйованими з Уханя протягом всього часу буде і голова МОЗ Зоряна Скалецька. Вона керуватиме міністерством через скайп.
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