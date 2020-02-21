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      Зеленський особисто зателефонував дівчині, яку не випустили з Китаю через собаку: деталі

      -
      Анастасія Зінченко / instagram.com/nastyazinchenko

      Президент України пообіцяв знайти спосіб повернути додому українку Анастасію Зінченко, яку напередодні не евакуювали з Уханя через відмову залишити собаку. Володимир Зеленський особисто зателефонував дівчині, і наголосив, що він допоможе у вирішенні цього питання.

      Відео розмови з президентом дівчина виклала на своїй сторінці в Інстаграмі.

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      У своєму профілі дівчина написала, що Володимир Зеленський "підбадьорив і пообіцяв допомогти".

      Нагадаємо, що 19 лютого 2020 дівчина не змогла вилетіти з китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку. У соцмережах Анастасія Зінченко зазначила, що зібрала всі необхідні документи і передала їх у посольство, але дипломати їй відмовили.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Мои старания попасть с Мишей домой и результат Как вы уже знаете, ранее посольство мне дали отказ на эвакуацию вместе с собакой. После чего я стала давать интервью, связываться с МИД, МАППУ. Посольство со мной связались и разрешили эвакуироваться с собакой но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами. Поскольку я нахожусь в Ухань, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. Тоесть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили. Сегодня, поскольку не улетела, я пыталась пойти в магазин за продуктами, с начала меня не выпускали из дома, так как вышли новые правила и из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам. Связались с полицией и объяснили что я не улетела а продуктов нет, они дали разрешение поехать в магазин. Все бы хорошо но и в магазин меня не впустили, нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей

      A post shared by Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_) on

      Що відомо про евакуацію українців з Уханя:

      • 20 лютого літак зі здоровими евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями прибув спершу в аеропорт "Бориспіль", де здійснив дозаправку та пройшов дезінфекцію. Згодом літак приземлився в Харкові, звідки евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари".
      • У медцентрі всі евакуйовані протягом двох тижні перебуватимуть на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не хворий на коронавірус.
      • Разом з евакуйованими з Уханя протягом всього часу буде і голова МОЗ Зоряна Скалецька. Вона керуватиме міністерством через скайп.

      коронавірус
      Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Китай Володимир Зеленський Здоров'я Коронавірус 2020 Новини України
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