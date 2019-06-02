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      Девушкам разрешили вступать в военные лицеи: генерал озвучил свою позицию

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      Девушкам разрешили поступать в военные учреждения среднего образования. Министр обороны Степан Полторак уже внес изменения в соответствующую документацию. Готовы ли лицеи к нововведениям – читайте в материале 24 канала.

      В Украине есть два военных лицея – имени Ивана Богуна в Киеве и военно-морской в ​​Одессе. Кроме этого, еще 14 учебных заведений с усиленной военно-физической подготовкой. Пока неизвестно, будут ли набирать девушек в 2019 году.

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      Легендарный генерал Игорь Гордейчук, который вышел из Иловайского котла, уже три года возглавляет лицей имени Ивана Богуна. К появлению девушек в заведении относится положительно, ведь его жена тоже военная. По его словам, в заведение уже звонили примерно 20 девушек, спрашивали, можно ли подавать документы.

      Ігор Гордійчук
      Игорь Гордейчук

      "Мы готовы (руководство заведения – 24 канал) на 100 процентов. Юридически – это пока на согласовании в Министерстве юстиции. Будет телеграмма официальная, потому что это приоритет Кабинета Министров", – отметил начальник Киевского военного лицея им. Ивана Богуна Игорь Гордейчук.

      Половину казармы отгородили, сделали капитальный ремонт. Все новое для девушек – лучшие кровати, подушки, окна и т.д.,
      – сказал Гордейчук.

      Зачем женщинам военное образование

      Социолог Тамара Марценюк, которая координировала исследования "Невидимый батальон", объяснила, что военное образование – это необходимость для женщин, которые хотят вырваться в армии с низкостатусных небоевых профессий.

      Доступ девушек к военному образованию важнен в дальнейшем для их доступа к Вооруженным силам как рынку труда,
      – отметила Марценюк.

      По словам женщин, воюющих на Востоке Украины, вступление в военный лицей поможет определиться, точно ли девушки хотят связать свою жизнь с армией.

      українські військові дівчата
      Девушки-военнослужащие на репетиции парада ко Дню Независимости / фото Натальи Ищенко

      "По моему мнению, это дает возможность еще в подростковом возрасте определиться, это ли оно. Многие девушки в армии сталкиваются с проблемой: есть определенная картинка, определенные призывы, определенная реклама. Когда приходят, то на самом деле это немного другое. Прежде всего – это порядок, это определенные ограничения", – добавила сержантка ВСУ Лидия.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Война Образование Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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