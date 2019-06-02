Дівчатам дозволили вступати у військові ліцеї: генерал озвучив свою позицію

Дівчатам дозволили вступати до військових закладів середньої освіти. Міністр оборони Степан Полторак вже вніс зміни до відповідної документації. Чи готові ліцеї до нововведень – читайте у матеріалі 24 каналу.

В Україні є два військових ліцеї – імені Івана Богуна в Києві та військово-морський в Одесі. Окрім цього, ще є 14 навчальних закладів із посиленою військово-фізичною підготовкою. Наразі невідомо, чи набиратимуть дівчат у 2019 році.

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Легендарний генерал Ігор Гордійчук, який вийшов з Іловайського котла, вже три роки очолює ліцей імені Івана Богуна. До появи дівчат у закладі ставиться позитивно, адже його дружина теж військова. За його словами, до закладу вже телефонували приблизно 20 дівчат, запитували, чи можна подавати документи.



Ігор Гордійчук

"Ми готові (керівництво закладу, – 24 канал) на 100 відсотків. Юридично – це наразі на погодженні у Міністерстві юстиції. Буде телеграма офіційна, бо це пріоритет Кабінету Міністрів", – зазначив начальник Київського військового ліцею ім. Івана Богуна Ігор Гордійчук.

Половину казарми відгородили, зробили капітальний ремонт. Все нове для дівчат – найкращі ліжка, подушки, вікна тощо,

– сказав Гордійчук.

Навіщо жінкам військова освіта

Соціологиня Тамара Марценюк, яка координувала дослідження "Невидимий батальйон", пояснила, що військова освіта – це необхідність для жінок, які хочуть вирватись в армії із низькостатусних небойових професій.

Доступ дівчат до військової освіти є важливим надалі для їхнього доступу до Збройних сил як ринку праці,

– наголосила Марценюк.

За словами жінок, які воюють на Сході України, вступ у військовий ліцей допоможе визначитись, чи точно дівчата хочуть пов'язати своє життя з армією.



Дівчата-військовослужбовці на репетиції параду до Дня Незалежності / фото Наталії Іщенко

"На мою думку, це дає можливість ще у підлітковому віці визначитись, чи це воно. Багато дівчат в армії стикаються з проблемою: є певна картинка, певні заклики, певна реклама. Коли приходять, то насправді це трохи інше. Насамперед – це порядок, це певні обмеження", – додала сержантка ЗСУ Лідія.