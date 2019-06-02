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      Дівчатам дозволили вступати у військові ліцеї: генерал озвучив свою позицію

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      Дівчатам дозволили вступати до військових закладів середньої освіти. Міністр оборони Степан Полторак вже вніс зміни до відповідної документації. Чи готові ліцеї до нововведень – читайте у матеріалі 24 каналу.

      В Україні є два військових ліцеї – імені Івана Богуна в Києві та військово-морський в Одесі. Окрім цього, ще є 14 навчальних закладів із посиленою військово-фізичною підготовкою. Наразі невідомо, чи набиратимуть дівчат у 2019 році.

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      Легендарний генерал Ігор Гордійчук, який вийшов з Іловайського котла, вже три роки очолює ліцей імені Івана Богуна. До появи дівчат у закладі ставиться позитивно, адже його дружина теж військова. За його словами, до закладу вже телефонували приблизно 20 дівчат, запитували, чи можна подавати документи.

      Ігор Гордійчук
      Ігор Гордійчук

      "Ми готові (керівництво закладу, – 24 канал) на 100 відсотків. Юридично – це наразі на погодженні у Міністерстві юстиції. Буде телеграма офіційна, бо це пріоритет Кабінету Міністрів", – зазначив начальник Київського військового ліцею ім. Івана Богуна Ігор Гордійчук.

      Половину казарми відгородили, зробили капітальний ремонт. Все нове для дівчат – найкращі ліжка, подушки, вікна тощо,
      – сказав Гордійчук.

      Навіщо жінкам військова освіта

      Соціологиня Тамара Марценюк, яка координувала дослідження "Невидимий батальйон", пояснила, що військова освіта – це необхідність для жінок, які хочуть вирватись в армії із низькостатусних небойових професій.

      Доступ дівчат до військової освіти є важливим надалі для їхнього доступу до Збройних сил як ринку праці,
      – наголосила Марценюк. 

      За словами жінок, які воюють на Сході України, вступ у військовий ліцей допоможе визначитись, чи точно дівчата хочуть пов'язати своє життя з армією. 

      українські військові дівчата
      Дівчата-військовослужбовці на репетиції параду до Дня Незалежності / фото Наталії Іщенко

      "На мою думку, це дає можливість ще у підлітковому віці визначитись, чи це воно. Багато дівчат в армії стикаються з проблемою: є певна картинка, певні заклики, певна реклама. Коли приходять, то насправді це трохи інше. Насамперед – це порядок, це певні обмеження", – додала сержантка ЗСУ Лідія.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна Освіта Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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