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      Військові, які разом з немовлям перебувають на фронті: зворушливі фото та відео

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      1 червня в Україні та світі відзначають День захисту дітей. 24 канал розшукав прямісінько на передовій унікальну родину, яка попри кількамісячне маля на руках, не полишає армію.

      Військові на псевдо "Білка" та "Скеля" познайомились на Сході України, а воюють разом ще з 2015 року. Однак подружжя не саме, а з 11-місячною донечкою Сонею. 

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      За словами бійців, з дитиною тут є не просто, але вони задоволені.

      Дуже складно, але тут є така відповідальність. Ми не перебуваємо на гарячій лінії. Мої друзі, мої побратими, моє командування вони дуже бережуть мене. Після того, як появилась Сонька в житті, у нас була можливість або піти додому в декрет і залишити службу, або спробувати служити далі,
      – пояснила військова ЗСУ "Білка".

      Батько Соні слова коханої підтвердив, адже такий молодий особовий склад потребує особливої уваги.

      діти на війні
      Молода сім'я на фронті

      діти на війні
      Якщо у подружжя бойове завдання дитину забирає няня

      "Приходиться зважати всі нюанси та вимоги молодого покоління, яке у нас підростає. Складніше, але з іншої боку – цікавіше та веселіше", – зазначив командир танкового батальйону ЗСУ "Скеля".

      діти на війні
      11-місячна донечка українських військових

      Якщо терміновий виїзд, чи бойове розпорядження – дитину одразу забирає няня. Коли ж є вільний час, то у підрозділі люблять побавитись з малечею.

      діти на війні
      Побратими у вільний час граються з малечею

      Історія "Скелі" та "Білки" на Сході – не унікальна. Адже військовий Денис теж служить тут зі своєю коханою. Про те, що жінка в пологовому дізнався, коли повернувся з завдання.

      Приїхав вранці, нічого не знав і мені заступник начальника штабу показав папірець. Каже: "дивись, у тебе жінка вже в пологовому будинку." Пройшло десь півгодини, подзвонили і сказали, що народилась дівчинка,
      – пригадав Денис.

      Його донці зараз лише п'ять місяців, але вже незабаром вони разом з мамою приєднаються до батька на службі.


      Український військовий Денис

      Є й військові, до прикладу, Дмитро, який теж став нещодавно батьком, однак, не може постійно бути поруч із коханою та дитиною. Поки підрозділ в зоні ООС, то може лиш зрідка вириватись у відпустки.

      війна на сході
      Український військовий Дмитро

      "Білка" закликав і військових, і цивільних – не боятись батьківства і збільшувати чисельність української нації.

      За кожного нашого українського загиблого, вбитого, пораненого, скаліченого хлопця – подарувати хоча б по три українців або україночок. Довести, що Україна є, була і буде,
      – наголосив захисник України.

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Діти і неповнолітні Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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