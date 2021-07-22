На видео видно, как одна девушка держит в руках черную футболку, а другая зажигает спичку. Ей не удается поджечь одежду с первого раза. Впрочем, она упорно повторяет свои действия.

Украинский уже не "мерзкий язык": скандальная блогерша надела вышиванку и извинилась

Почему девушки жгли футболку

В сети также показали скриншот переписки с блогеркшей-подростком, где ей объясняют, что "герб – это святое". В ответ девушка дала понять, что не разделяет такого мнения – якобы ей безразлично.

"Ты не понимаешь, что мне по**й на этот герб? Это футболка моего бывшего, мне больно на нее, бл*ть, смотреть было. Ну герб и герб. Знаешь, сколько баб ее переносило...", – пояснила она.

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"Посылала, потому что наезжали"

Как это традиционно бывает в похожих скандалах, вскоре девушка опубликовала видео, в котором извиняется перед подписчиками. Она пыталась объяснить свое хамское поведение.

"Я искренне прошу прощения за то, что сожгла футболку с гербом Украины. Я понимаю, что была не права. Просто на меня начали наезжать и я начала всех вас посылать. Я искренне прошу прощения", – заявила блогерша.

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