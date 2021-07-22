На відео видно, як одна дівчина тримає у руках чорну футболку, а інша запалює сірник. Їй не вдається підпалити одяг з першого разу. Втім, вона наполегливо повторює свої дії.

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Чому дівчата палили футболку

У мережі також показали скриншот листування з блогеркою-підлітком, де їй пояснюють, що "герб – це святе". У відповідь дівчина дала зрозуміти, що не поділяє такої думки – мовляв, їй байдуже.

"Ти не розумієш, що мені по**й на цей герб? Це футболка мого колишнього, мені боляче на неї, бл*ть, дивитися було. Ну герб, та й герб. Знаєш, скільки баб її переносило...", – пояснила вона.

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"Посилала, бо наїжджали"

Як це традиційно буває у схожих скандалах, незабаром дівчина опублікувала відео, у якому вибачається перед підписниками. Вона намагалася пояснити свою хамську поведінку.

"Я щиро прошу вибачення за те, що спалила футболку з гербом України. Розумію, була не права. Просто на мене почали наїжджати і я почала всіх вас посилати. Щиро прошу вибачення", – заявила блогерка.

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