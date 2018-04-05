Девушку убило ударом качели на Ивано-Франковщине

В городе Коломыя возле городского озера на детской площадке было обнаружено тело девушки с травмой головы.

Об этом говорится в сообщении управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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Отмечается, что девушка 2002 года рождения получила травму в результате удара детской качели.

Сама погибшая была из села Верхний Березов, а в Коломые училась на первом курсе местного ПТУ №10.