Девушку убило ударом качели на Ивано-Франковщине
В городе Коломыя возле городского озера на детской площадке было обнаружено тело девушки с травмой головы.
Об этом говорится в сообщении управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
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Отмечается, что девушка 2002 года рождения получила травму в результате удара детской качели.
Сама погибшая была из села Верхний Березов, а в Коломые училась на первом курсе местного ПТУ №10.
Источник: 24 Канал
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