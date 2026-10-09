Предателем оказался мобилизованный житель Полтавской области, сообщает Служба безопасности Украины.

Как действовал российский информатор?

Согласно материалам дела, военнослужащий самовольно покинул часть и начал искать "легкие" деньги в телеграм-каналах. Там его и завербовали российские спецслужбы. Мужчине поручили вернуться после СОЧ в свое подразделение, чтобы собирать разведданные. В частности, он передал россиянам геоданные пункта временной дислокации батальона, где проходил службу.

Впоследствии фигурант покинул воинскую часть якобы для поездки в госпиталь, но в медучреждение не прибыл. Вместо этого он скрывался по месту жительства в Кременчуге.

Результаты операции по обезвреживанию

Правоохранители обеспечили безопасность позиций украинских военных, которые могли оказаться под угрозой, и задержали подозреваемого. Во время обыска у него изъяли телефон с перепиской с российским спецслужбистом. Для конспирации мужчина использовал анонимный чат и регулярно удалял сообщения.

Контрразведка СБУ разоблачила агента РФ / Фото СБУ

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог. Мужчина находится в СИЗО без права выхода под залог: ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Харьковской и Полтавской областях под процессуальным руководством Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Ранее мы писали о подобных случаях. В частности, в Киевской области СБУ задержала агента ФСБ, который также ушел в СОЧ, чтобы корректировать удары по столице и разведывать ситуацию в Полтавской области. А в Харьковской области контрразведка разоблачила мобилизованного бойца ВСУ, который передавал российским спецслужбам секретную информацию об украинских защитниках.