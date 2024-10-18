Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что в районе Гуляйполя дезертировало более 30 человек. Взвод оккупантов самовольно покинул позиции.

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Отказываются выполнять приказы

Корреспондент отметил, что оккупанты у Гуляйполя отказались идти в атаку на позиции Сил обороны. Россияне, чтобы не делать этого, просто убежали.

Что происходит вблизи Гуляйполя: карта

В Розовке (Запорожская область – 24 Канал) противник привлек оккупационные войска для поиска дезертиров,

– сказал он.

Известно, что военнослужащие, прибывшие на позиции вблизи Гуляйполя должны были заменить, разбитое в боях, подразделение 64 мотострелковой бригады.

Обратите внимание! Российские суды в 2024 году начали ежемесячно выносить более 800 приговоров за невыполнение приказов военного руководства или дезертирство. Это вдвое больше чем в 2023 году.

На всех временно оккупированных территориях россияне усилили блокпосты. Они ищут дезертиров. Несколько уже задержаны, однако остальные, вероятно, направляются в Мариуполь в сторону России.