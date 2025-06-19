О возвращении на службу дезертиров рассказали в Волынском областном ТЦК и СП, передает 24 Канал.

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Как дезертирам вернуться на службу

Военные, которые самовольно оставили часть или дезертировали могут вернуться на службу без автоматического наказания, если сделают это добровольно.

В Волынском областном ТЦК объяснили, кто может это сделать:

Те, кто покинул службу до 10.05.2025.

У кого приостановлен контракт.

Кто вернется в резервный батальон до 30.08.2025.

В то же время можно вернуться в другую часть. При необходимости в батальоне резерва помогут оформить соответствующее ходатайство. Чтобы вернуться есть два варианта:

Обратиться в ВСП ВСУ, резервного батальона, ГБР или Нацполиции.

Или подать рапорт через приложение Армия+ – после подтверждения вы получите предписание и 24 часа на прибытие в батальон.

В ТЦК рассказали об уголовной ответственности военнослужащих, которые оставили часть или дезертировали. Там отметили, что если нарушение было впервые, возможно освобождение от ответственности.

Для этого надо получить письменное согласие командира и подать ходатайство к следователю, прокурору или суду.

Что происходит после возвращения:

В течение 72 часов возобновляется действие контракта.

Восстанавливается выплата денежного обеспечения, вещевого, продовольственного и других видов обеспечения.

Активируются все предусмотренные законом льготы и социальные гарантии.

Службу можно продолжить даже при открытом уголовном производстве – по решению командира.

Военные отметили, что в батальоне резерва человек может проверить информацию о себе в ЕРДР и получить юридическое сопровождение.