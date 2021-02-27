Жозеп Боррель считает, что руководство Кремля воспринимает демократию как угрозу и придерживается курса конфронтации с Евросоюзом. А это все больше "отдаляет Россию от Европы".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что режим президента Владимира Путина использует дезинформацию с определенной целью.

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Россия отдаляется от ЕС

Режим Путина использует все средства, в том числе и дезинформацию, чтобы обеспечить свое выживание и бороться против оппозиции,

– заявил Боррель.

По его мнению, такие шаги Кремля отдаляют Россию от Европы. Представитель ЕС также сообщил, что в Москве "демократические ценности воспринимают как экзистенциальную угрозу".

"Опыт показал нам, что Россия не хочет взаимодействия с Европейским Союзом, для них то, что мы олицетворяем – либеральные ценности и демократия, рассматривается как угроза", – пояснил дипломат.

И добавил, что российские и европейские ценности сильно отличаются.

Что Боррель говорит о санкциях против России

22 февраля он заявил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС на днях введут санкции в отношении людей, причастных к аресту, выдвижению обвинения и приговору российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Боррель выразил надежду, что процесс введения санкций займет максимум неделю.