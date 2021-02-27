Демократія для Росії – загроза, а дезінформація потрібна для "виживання режиму", – Боррель
Жозеп Боррель вважає, що керівництво Кремля сприймає принципи демократії як загрозу та дотримується курсу конфронтації з Євросоюзом. А це щоразу більше "віддаляє Росію від Європи".
Джерело:Твіттер Жозепа Борреля
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що режим президента Володимира Путіна використовує дезінформацію з певною метою.
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Росія віддаляється від ЄС
Режим Путіна використовує всі засоби, зокрема й дезінформацію, щоб забезпечити своє виживання та боротися проти опозиції,
– заявив Боррель.
На його думку, такі кроки Кремля віддаляють Росію від Європи. Представник ЄС також повідомив, що в Москві "демократичні цінності сприймають як екзистенціальну загрозу".
"Досвід показав нам, що Росія не хоче взаємодії з Європейським Союзом, для них, те, що ми уособлюємо, ліберальні цінності та демократія, розглядається як загроза", – пояснив дипломат.
Та додав, що російські та європейські цінності дуже відрізняються.
Що Боррель каже про санкції проти Росії
- 22 лютого він заявив, що міністри закордонних справ 27 країн ЄС днями введуть санкції щодо людей, причетних до арешту, висунення звинувачення та вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному.
- Боррель висловив надію, що процес введення санкцій займе максимум тиждень.
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