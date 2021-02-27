Жозеп Боррель вважає, що керівництво Кремля сприймає принципи демократії як загрозу та дотримується курсу конфронтації з Євросоюзом. А це щоразу більше "віддаляє Росію від Європи".

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що режим президента Володимира Путіна використовує дезінформацію з певною метою.

Раніше Росія ігнорує рішення ЄСПЛ по Навальному: Боррель скликає міністрів ЄС

Росія віддаляється від ЄС

Режим Путіна використовує всі засоби, зокрема й дезінформацію, щоб забезпечити своє виживання та боротися проти опозиції,

– заявив Боррель.

На його думку, такі кроки Кремля віддаляють Росію від Європи. Представник ЄС також повідомив, що в Москві "демократичні цінності сприймають як екзистенціальну загрозу".

"Досвід показав нам, що Росія не хоче взаємодії з Європейським Союзом, для них, те, що ми уособлюємо, ліберальні цінності та демократія, розглядається як загроза", – пояснив дипломат.

Та додав, що російські та європейські цінності дуже відрізняються.

Що Боррель каже про санкції проти Росії

22 лютого він заявив, що міністри закордонних справ 27 країн ЄС днями введуть санкції щодо людей, причетних до арешту, висунення звинувачення та вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Боррель висловив надію, що процес введення санкцій займе максимум тиждень.