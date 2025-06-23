Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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Дезинформация о якобы сборе данных приложением Резерв+

В пресс-службе отметили, что цель такой дезинформации – посеять недоверие к цифровизации, вызвать сомнения относительно работы государственных приложений и помешать мобилизационному процессу в Украине.

Поэтому, Минобороны отмечает, что Резерв+ не отслеживает геолокацию пользователей.

Там указывается, что единственный доступ, который имеет приложение – это камера (для сканирования QR-кодов) и оповещения. В приложении нет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных. Там указали, что каждый пользователь может это собственноручно проверить в настройках.

В Минобороны указали, что ни на одном из опубликованных в сети скриншотах нет доказательств, что речь идет именно о Резерв+.

"Приведенный фрагмент Java-кода не связан с этим приложением и является типичным, он может использоваться в любых других продуктах. Кроме того, Резерв+ не использует модули компании InMobi, которые упоминаются в публикациях", – объяснили в ведомстве.

Резерв+ работает исключительно с информацией, которую пользователь самостоятельно подает через BankID, а также с отдельными данными из реестра Оберіг.

Отмечается, что все процессы прозрачны, а система прошла необходимые проверки в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере технической защиты информации и стандартов по информационной безопасности.

Призываем пользователей не поддаваться на информационные провокации, проверять факты и доверять только официальным источникам,

– отметили в Минобороны.

