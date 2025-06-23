Подробнее о том, как выяснить причину нарушения обязанности воинского учета, что она означает и какие есть законные пути ее обжалования, сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Дарью Тарасенко.

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Почему может появиться нарушение в Резерв+

Военный учет в Украине – это обязанность для мужчин от 18 до 60 лет, а также женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Нарушения могут появиться, если человек не обновил личные данные, не явился по вызову в ТЦК, не стал на учет после исключения или нарушил другие правила, предусмотренные законом.

В приложении Резерв+ такая отметка часто появляется без объяснения, поэтому первое, что следует сделать – это узнать, откуда она возникла.

Как узнать причину нарушения

По словам юристки, есть несколько способов получить информацию об основании внесения данных:

самостоятельно проверить информацию в Резерв+ ;

лично обратиться в ТЦК и СП;

написать письменное обращение с просьбой объяснить причину – ответ должны предоставить в течение 30 дней;

поручить это адвокату, который может направить запрос напрямую в ТЦК.

Что делать, если причину нарушения уже известно

После того, как военнообязанный узнал причину, он может действовать:

Устранить нарушение. Если речь идет о неявке – явиться, если о непрохождении ВВК – пройти ВВК. Оплатить штраф. Для этого следует обратиться в ТЦК, получить постановление и оплатить штраф. Минобороны заявляет, что после этого отметка должна исчезнуть. Обжаловать нарушение. Написать обоснованное заявление в ТЦК с требованием убрать отметку, если считаете ее незаконной. Подать жалобу. Отправить жалобу на действия местного ТЦК в вышестоящее учреждение. Подать иск в суд. Это самый эффективный, но и самый длительный вариант, при котором отметку могут отменить по решению суда.

Юрист отмечает, что последний вариант имеет самую высокую вероятность положительного результата. Но он также самый медленный – за это время человека могут мобилизовать.

Когда человека могут объявить в розыск

Согласно законодательству, в розыск могут объявить:

тех, кто не стал на учет после 18 лет;

женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые не зарегистрировались в военкомате;

лиц, которых сняли или исключили с учета, но они не стали на него повторно;

граждан, которые сменили место жительства и не сообщили об этом ТЦК;

тех, кто не явился по повестке или не прошел ВВК без уважительной причины.

Напомним, в Украине изменились правила воинского учета, снятие и исключение теперь имеют разные юридические статусы, влияющие на мобилизацию и пересечение границы. Снятие с учета является временным статусом с обязанностью стать на учет в новом месте, исключение является окончательным прекращением статуса военнообязанного.