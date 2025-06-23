Детальніше про те, як з'ясувати причину порушення обов'язку військового обліку, що вона означає і які є законні шляхи її оскарження, повідомляє 24 Канал із посиланням на адвокатку Дар'ію Тарасенко.

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Чому може з'явитися порушення в Резерв+

Військовий облік в Україні – це обов'язок для чоловіків від 18 до 60 років, а також жінок з медичною чи фармацевтичною освітою. Порушення можуть з'явитися, якщо людина не оновила особисті дані, не з'явилась за викликом до ТЦК, не стала на облік після виключення або порушила інші правила, передбачені законом.

У додатку Резерв+ така позначка часто з'являється без пояснення, тому перше, що слід зробити – це дізнатися, звідки вона виникла.

Як дізнатися причину порушення

За словами юристки, є кілька способів отримати інформацію про підставу внесення даних:

самостійно перевірити інформацію в Резерв+ ;

особисто звернутися до ТЦК та СП;

написати письмове звернення з проханням пояснити причину – відповідь мають надати протягом 30 днів;

доручити це адвокату, який може надіслати запит напряму до ТЦК.

Що робити, якщо причину порушення вже відомо

Після того, як військовозобов'язаний дізнався причину, він може діяти:

Усунути порушення. Якщо йдеться про неявку – з'явитися, якщо про непроходження ВЛК – пройти ВЛК. Сплатити штраф. Для цього слід звернутися до ТЦК, отримати постанову та сплатити штраф. Міноборони заявляє, що після цього позначка має зникнути. Оскаржити порушення. Написати обґрунтовану заяву до ТЦК з вимогою прибрати позначку, якщо вважаєте її незаконною. Подати скаргу. Надіслати скаргу на дії місцевого ТЦК у вищестоящу установу. Подати позов до суду. Це найефективніший, але й найтриваліший варіант, за якого позначку можуть скасувати за рішенням суду.

Юристка зазначає, що останній варіант має найвищу ймовірність позитивного результату. Але він також найповільніший – за цей час людину можуть мобілізувати.

Коли людину можуть оголосити в розшук

Згідно з законодавством, до розшуку можуть оголосити:

тих, хто не став на облік після 18 років;

жінок з медичною чи фармацевтичною освітою, які не зареєструвалися у військкоматі;

осіб, яких зняли або виключили з обліку, але вони не стали на нього повторно;

громадян, які змінили місце проживання й не повідомили про це ТЦК;

тих, хто не з'явився за повісткою або не пройшов ВЛК без поважної причини.

Нагадаємо, в Україні змінилися правила військового обліку, зняття та виключення тепер мають різні юридичні статуси, що впливають на мобілізацію та перетин кордону. Зняття з обліку є тимчасовим статусом з обов'язком стати на облік у новому місці, виключення є остаточним припиненням статусу військовозобов'язаного.