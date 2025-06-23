Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Дезінформація про нібито збір даних застосунком Резерв+

В пресслужбі наголосили, що мета такої дезінформації – посіяти недовіру до цифровізації, викликати сумніви щодо роботи державних застосунків і завадити мобілізаційному процесу в Україні.

Таким чином, Міноборони наголошує, що Резерв+ не відстежує геолокацію користувачів.

Там вказується, що єдиний доступ, який має застосунок – це камера (для сканування QR-кодів) та сповіщення. У застосунку немає GPS-трекерів чи прихованих інструментів збору даних. Там вказали, що кожен користувач може це власноруч перевірити в налаштуваннях.

В Міноборони вказали, що на жодному з опублікованих у мережі скриншотах немає доказів, що йдеться саме про Резерв+.

"Наведений фрагмент Java-коду не пов’язаний із цим застосунком і є типовим, він може використовуватись у будь-яких інших продуктах. Крім того, Резерв+ не використовує модулі компанії InMobi, які згадуються у публікаціях", – пояснили у відомстві.

Резерв+ працює виключно з інформацією, яку користувач самостійно подає через BankID, а також з окремими даними з реєстру Оберіг.

Зазначається, що усі процеси прозорі, а система пройшла необхідні перевірки відповідно до вимог чинного законодавства у сфері технічного захисту інформації та стандартів з інформаційної безпеки.

Закликаємо користувачів не піддаватися на інформаційні провокації, перевіряти факти та довіряти лише офіційним джерелам,

– наголосили в Міноборони.

