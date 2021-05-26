Схема на 35 миллионов: ГФС пришла с обысками в Черкасский городской совет

26 мая 2021 , 12:29
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Источник:

фейсбук ГФС

Сотрудники Государственной фискальной службы пришли с обысками в Черкасский городской совет. Правоохранители расследуют уклонение от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества.

Сотрудники ГФС при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили противозаконную схему Черкасского городского совета и ряда коммунальных предприятий, направленную на уклонение от уплаты налогов.

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Детали коррупционной схемы

С начала 2017 года и до сих пор должностные лица Черкасского городского совета и ряда коммунальных предприятий с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору, совершили противоправные действия,
– говорится в сообщении.

Коммунальные предприятия и учреждения города не перечисляли в городской бюджет деньги от аренды имущества, принадлежащего к коммунальной собственности.

В результате это привело к тому, что общий фонд городского бюджета получил примерно 35 миллионов гривен.

В горсовете Черкасс – обыски

Сейчас в Черкасском горсовете проводят обыски. Там хотят выявить и изъять следующие документы:

  • по сдаче в аренду коммунального имущества,
  • черновые записи о существовании указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных денег.
Обратите внимание! Накануне ГФС пришла с обысками в горсовет Кривого Рога по делу о махинациях во время тендеров на более чем 1,7 миллиарда гривен.
Автор: Наталія Пристанська