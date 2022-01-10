Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности пояснил, что Штаты пообещали не договариваться с Россией до тех пор, пока в переговорах не будут участвовать другие игроки. Об этом Боррель заявил в Киеве на встрече с несколькими журналистами 6 января после визита на Донбасс.

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Боррель назвал диалог о безопасности ЕС без Евросоюза нонсенсом

Диалог не может быть только на уровне НАТО, потому что не все страны ЕС являются странами НАТО. Вот как вы представляете диалог с Россией о безопасности государств ЕС без участия ЕС? Это нонсенс,

– заявил политик.

Жозеп Боррель пояснил: "Я понимаю, что Россия не воспринимает Евросоюз как игрока. Но мы – игрок! ЕС должен быть в диалоге".

Политик также добавил, что ЕС не может заставить Россию учитывать их пожелания. Однако Евросоюз имеет предохранитель: "Я в постоянном контакте с США, и американцы меня заверили, что ничего не будет обсуждаться без четкой координации с европейцами и без участия европейцев. Они подчеркивают два тезиса: координация и участие".

В частности глава дипломатии ЕС пояснил, что в диалоге должны участвовать и Украина, и Евросоюз. Однако пока о переговорах ЕС – Россия не говорится, ведь Кремль не хочет создания такого формата.

Коротко о переговорах между США и Россией

9 января в Женеве стартовали переговоры между США и Россией. В частности глава делегации России заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что разговор состоялся "потрясающе". По его словам, был сложным, однако деловым.

В Госдепе США заявили, что раунд фактически был подготовительным – стороны договаривались, о чем конкретно будут общаться 10 января.

Известно, что переговоры состоятся по трем дипломатическим каналам. Сначала 10 января – прямые переговоры представителей стран. Впоследствии 12 января – заседание Совета НАТО – Россия. После этого – формат Россия – ОБСЕ.

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