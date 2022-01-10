Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики пояснив, що Штати пообіцяли не домовлятись з Росією до того часу, поки у переговорах не братимуть участі інші гравці. Про це Боррель заявив у Києві на зустрічі з декількома журналістами 6 січня після візиту на Донбас.

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Боррель назвав діалог про ЄС без Євросоюзу нонсенсом

Діалог не може бути тільки на рівні НАТО, бо не всі країни ЄС є країнами НАТО. От як ви уявляєте діалог з Росією про безпеку держав ЄС без участі ЄС? Це нонсенс,

– заявив політик.

Жозеп Боррель пояснив: "Я розумію, що Росія не сприймає Євросоюз як гравця. Але ми – гравець! ЄС має бути в діалозі".

Політик також додав, що ЄС не може змусити Росію враховувати їхні побажання. Проте Євросоюз має запобіжник: "Я в постійному контакті із США, і американці мене запевнили, що нічого не буде обговорюватися без чіткої координації з європейцями і без участі європейців. Вони підкреслюють дві тези: координація та участь".

Зокрема глава дипломатії ЄС пояснив, що у діалозі повинні брати участь і Україна, і Євросоюз. Однак наразі про перемовини ЄС – Росія не мовиться, адже Кремль не хоче створення такого формату.

Коротко про перемовини між США та Росією

9 січня у Женеві стартували перемовини між США та Росією. Зокрема очільник делегації Росії заступник очільника МЗС Сергій Рябков заявив, що розмова відбулась "приголомшливо". За його словами, була складною, проте діловою.

У Держдепі США заявили, що раунд фактично був підготовчим – сторони домовлялися, про що конкретно спілкуватимуться 10 січня.

Відомо, що перемовини відбудуться трьома дипломатичними каналами. Спочатку 10 січня – прямі переговори представників країн. Згодом 12 січня – засідання Ради НАТО – Росія. Після цього – формат Росія – ОБСЄ.

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