На Донбас Боррель приїхав разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Політик наголосив, що подальша агресія Москви на українських кордонах матиме для неї величезні наслідки.

До теми Боррель вже прибув в Україну з першим візитом у 2022 році

Зміг на власні очі побачити наслідки агресії проти України під час відвідин Станиці Луганської та лінії розмежування,

– написав дипломат.

Він додав, що Кремль повинен знизити рівень ескалації й повністю виконувати Мінські домовленості.



Боррель та Кулеба на Донбасі / Фото Жозепа Борреля

Що відомо про візит Борреля в Україну

Жозеп Боррель свій перший дипломатичний візит у 2022 році здійснив в Україну. Дипломат приїхав 4 січня.

Перед поїздкою він пригрозив Росії та наголосив, що Європейський Союз діятиме рішучіше, якщо держава-агресорка здійснить нові атаки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що візит Борреля є історичним саме тому, що політик відвідав зону російсько-українського конфлікту.

До слова, Боррель також зустрівся і з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.



Лінія розмежування / Боррель приїхав на Донбас