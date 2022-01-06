На Донбас Боррель приїхав разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Політик наголосив, що подальша агресія Москви на українських кордонах матиме для неї величезні наслідки.
До теми Боррель вже прибув в Україну з першим візитом у 2022 році
Зміг на власні очі побачити наслідки агресії проти України під час відвідин Станиці Луганської та лінії розмежування,
– написав дипломат.
Він додав, що Кремль повинен знизити рівень ескалації й повністю виконувати Мінські домовленості.
Боррель та Кулеба на Донбасі / Фото Жозепа Борреля
Що відомо про візит Борреля в Україну
- Жозеп Боррель свій перший дипломатичний візит у 2022 році здійснив в Україну. Дипломат приїхав 4 січня.
- Перед поїздкою він пригрозив Росії та наголосив, що Європейський Союз діятиме рішучіше, якщо держава-агресорка здійснить нові атаки.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що візит Борреля є історичним саме тому, що політик відвідав зону російсько-українського конфлікту.
- До слова, Боррель також зустрівся і з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Лінія розмежування / Боррель приїхав на Донбас