На Донбасс Боррель приехал вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Политик подчеркнул, что дальнейшая агрессия Москвы на украинских границах будет иметь для нее огромные последствия.

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Смог собственными глазами увидеть последствия агрессии против Украины во время посещения Станицы Луганской и линии разграничения,

– написал дипломат.

Он добавил, что Кремль должен снизить уровень эскалации и полностью выполнять Минские договоренности.

Боррель и Кулеба на Донбассе / Фото Жозепа Борреля

Что известно о визите Борреля в Украину

Жозеп Боррель свой первый дипломатический визит в 2022 году совершил в Украину. Дипломат приехал 4 января.

Перед поездкой он пригрозил России и подчеркнул, что Европейский Союз будет действовать решительнее, если государство-агрессор осуществит новые атаки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что визит Борреля исторический именно потому, что политик посетил зону российско-украинского конфликта.

К слову, Боррель также встретился и с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Линия разграничения / Боррель приехал на Донбасс