На Донбасс Боррель приехал вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Политик подчеркнул, что дальнейшая агрессия Москвы на украинских границах будет иметь для нее огромные последствия.
К теме Боррель уже прибыл в Украину с первым визитом в 2022 году
Смог собственными глазами увидеть последствия агрессии против Украины во время посещения Станицы Луганской и линии разграничения,
– написал дипломат.
Он добавил, что Кремль должен снизить уровень эскалации и полностью выполнять Минские договоренности.
Боррель и Кулеба на Донбассе / Фото Жозепа Борреля
Что известно о визите Борреля в Украину
- Жозеп Боррель свой первый дипломатический визит в 2022 году совершил в Украину. Дипломат приехал 4 января.
- Перед поездкой он пригрозил России и подчеркнул, что Европейский Союз будет действовать решительнее, если государство-агрессор осуществит новые атаки.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что визит Борреля исторический именно потому, что политик посетил зону российско-украинского конфликта.
- К слову, Боррель также встретился и с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Линия разграничения / Боррель приехал на Донбасс