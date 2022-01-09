Перемовини відбуваються під керівництвом Держдепартаменту США. Делегацію Росії очолює заступник очільника МЗС Сергій Рябков.

До теми Порадив НАТО "збирати манатки": представник Росії шокував заявою в Женеві

У Женеві завершилась перша частина перемовин США та Росії

Російська сторона уже прокоментувала перший раунд.

Розмова була складна, вона не може бути легкою. У принципі діловою. Я думаю, що завтра час не витрачатимемо даремно,

– заявив Рябков.

Російський дипломат, коментуючи перемовини, цинічно заявив, що "ніколи не втрачає оптимізму".