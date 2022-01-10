А Росію – заступник глави міністерства закордонних справ Сергій Рябков. Цей раунд фактично був підготовчим – сторони домовлялися, про що конкретно спілкуватимуться наступного дня, 10 січня.

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Держдеп: США та Росія будуть обговорювати тільки питання двосторонніх взаємин

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Нед Прайс оприлюднив на офіційному сайті відомства заяву щодо зустрічі пані Шерман та пана Рябкова 9 січня. Прайс зауважив, що:

США представляла не тільки заступниця держсекретаря Венді Шерман, а й директор операційного штабу генерал-лейтенант Джеймс Мінгус.

А разом зі заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим був і російський заступник міністра оборони генерал-полковник Олександр Фомін.

Простіше кажучи, розмова відбувалася не тільки на політико-дипломатичному, а й на військово-дипломатичному рівні.

Представники США та Росії обговорили теми двосторонніх взаємин, які сторони порушать під час Діалогу зі стратегічної стабільності 10 січня. Та найважливіше у заяві Держдепу – це акцент на тому, що:

США "віддані міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних націй вибирати власні союзи".

Що означає: одна країна (як-от Росія) не може і не має права визначати, чи буде інша країна (як-от України) ставати частиною будь-яких альянсів (як-от НАТО).

Також Прайс наголосив, що США не обговорюватимуть із Росією європейську безпеку – тільки двосторонні питання.

Важливо! Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, щодо перемовин зі США висловився так: розмова була складною, діловою, і навіть "приголомшливою". Він сподівається, що "завтра час не витрачатимуть даремно" (10 січня відбудеться наступний етап перемовин, а 12 січня проведуть нараду у форматі Росія – НАТО).

Зверніть увагу:

Перед переговорами у Женеві американський держсекретар розкритикував Росію. Ентоні Блінкен заявив, що Москва прагне відновити Радянський Союз.

А Європа назвала Росію стороною збройного конфлікту на Сході України. Тож будь-який діалог щодо України має відбуватися тільки за участі її представників.

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