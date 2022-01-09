Переговоры проходят под руководством Госдепартамента США. Делегацию России возглавляет заместитель главы МИД Сергей Рябков.

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В Женеве завершилась первая часть переговоров США и России

Российская сторона прокомментировала первый раунд.

Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря,

– заявил Рябков.

Российский дипломат, комментируя переговоры, цинично заявил, что "никогда не теряет оптимизма".

На данный момент в США еще не прокомментировали разговор. Однако Государственный секретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал, что есть два пути разрешения ситуации вокруг Украины. В частности:

диалог для разрешения разногласий;

или конфронтация с серьезными последствиями для России.

Издание ABC News сообщило, что 9 января в Женеве состоялся рабочий ужин в рамках начала серии встреч, которые состоятся из-за скопления войск России возле границы Украины.

Западный чиновник сказал Financial Times: "На данном этапе это диалог, а не переговоры".

Коротко о переговорах США и России

Соединенные Штаты и Россия проведут переговоры из-за "гарантий безопасности", которые выдвинули в Кремле.

В переговорах не будут участвовать Джо Байден и Владимир Путин. Делегацию Кремля возглавляет Сергей Рябков. От Штатов они пройдут под руководством Госдепартамента США и с участием представителей Пентагона и Совета национальной безопасности.

Переговоры состоятся по трем дипломатическим каналам. Сначала – прямые переговоры представителей стран. 12 января – заседание Совета НАТО – Россия. После этого – формат Россия – ОБСЕ.

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