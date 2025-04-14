Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Сумской области.

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В Сумах пропала несовершеннолетняя

В Сумах 13 апреля пропала несовершеннолетняя девушка Диана Череповская. Как сообщили в полиции, в воскресенье вечером девушка вышла из общежития учебного заведения в городе Сумы и до настоящего времени не вернулась.

Правоохранители назвали приметы девушки:

на вид 15-17 лет,

рост 145-150 сантиметров,

худощавого телосложения,

волосы черные, длиной ниже плеч.

Девушка была одета в брюки и жакет черного цвета. Среди особых примет – татуировки розы на руке, а также по 3 серьги в ушах.

Важно! Если кто-то владеет информацией о месте нахождения Дианы Череповской, то сообщите в дежурную часть Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области по телефонам (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102, или сообщить на линию 102.



Диана Череповская пропала в Сумах / Фото полиции

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