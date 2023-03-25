Шошоаке отреагировала на ее включение в базу "Миротворца". Одиозная сенатор заявила, что это свидетельствует о том, что Украина будто бы является государством "с террористическим уклоном".

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Вы понимаете, насколько Украина презирает Румынию, если позволяет себе "официально угрожать смертью" сенатору Румынии? Чем Румыния поддерживает Украину, "убийством" парламентариев, говорящих правду?

– цинично закричала Шошоаке.

Также она отметила, что если Украине разрешат "угрожать" высокопоставленным лицам Румынии и вмешиваться в румынскую политику, якобы "завтра Киев будет решать, кого привлекать к ответственности, кому разрешено баллотироваться или нет, и как управлять страной, если это уже происходит".

Сенатор добавила, что теперь Румыния имеет возможность показать, существует ли еще она как государство, и выступить против "преступной страны", или подтвердить, что она за одну ночь "стала вассалом Украины и колонией Киева". Кроме того, Шошоаке в очередной раз пыталась оправдаться, мол, "просила вернуть" земли, потому что якобы просто "защищала румынское меньшинство".

"Украина полностью дисквалифицировала себя, и это момент, когда международная общественность также должна осознать, что Украина не заслуживает оказанной ей поддержки, потому что она является потомком нацистской империи, а Зеленский не может быть кем-то другим, как Гитлером", – цинично отметила Шошоаке.

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