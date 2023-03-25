Шошоаке відреагувала на її включення до бази "Миротворця". Одіозна сенаторка заявила, що це свідчить про те, що Україна нібито є державою "з терористичним нахилом".

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Ви усвідомлюєте, наскільки Україна зневажає Румунію, якщо дозволяє собі "офіційно погрожувати смертю" сенатору Румунії? Чим Румунія підтримує Україну, "вбивством" парламентарів, які говорять правду?

– цинічно заволала Шошоаке.

Також вона зазначила, що якщо Україні дозволять "погрожувати" високопоставленим особам Румунії та втручатися в румунську політику, нібито "завтра Київ вирішуватиме, кого притягувати до відповідальності, кому дозволено балотуватися чи ні, і як управляти країною, якщо це вже відбувається".

Сенаторка додала, що тепер Румунія має можливість показати, чи вона ще існує як держава, і виступити проти "злочинної держави", або підтвердити, що вона за одну ніч "стала васалом України та колонією Києва". Окрім того, Шошоаке вкотре намагалася виправдатися, мовляв, "просила повернути" землі, бо, нібито просто "захищала румунську меншину".

"Україна повністю дискваліфікувала себе, і це момент, коли міжнародна громадськість також повинна усвідомити, що Україна не заслуговує на надану їй підтримку, тому що вона є нащадком нацистської імперії, а Зеленський не може бути кимось іншим, як Гітлером", – цинічно зазначила Шошоаке.

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