Как подать годовую декларацию в Дие
Подача годовой декларации теперь доступна для предпринимателей в несколько кликов. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Не нужно нанимать бухгалтера или переплачивать платный сервис. Удобно, быстро и бесплатно,
– рассказал министр.
Он даже опубликовал видеоинструкцию, как воспользоваться новой услугой:
- Зайдите в категорию "Налоги ФЛП";
- выберите окошко "Декларация плательщика Единого налога за год";
- введите сумму всех поступлений;
- введите номер телефона;
- подтвердите данные с помощью "Дия. Подпись".
Смотрите видео, как подать годовую декларацию в Дие:
Предыдущее нововведение в Дие
В декабре 2021 года в Дие разрешили получить денежную компенсацию за "пакет малыша". Кстати, речь идет о 6 300 гривнах. Их можно потратить на детские товары офлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Минсоцполитики.
Теперь эта функция входит в комплекс "єМалятко". Интересно, что так родители сэкономят 30 часов времени, ведь не нужно заказывать 37 документов и идти в 11 учреждений.
Полный текст публикации Михаила Федорова в фейсбуке:
В программе Дия теперь можно подать годовую декларацию ФЛП для 1 – 3 групп!
Как воспользоваться услугой – смотрите в видео.
Подача годовой декларации для ФЛП доступна в несколько кликов, не нужно нанимать бухгалтера или переплачивать платный сервис. Удобно, быстро и бесплатно. Работаем дальше!