У Минцифри пояснили, что компенсацию смогут получить только те родители, которые выбрали деньги вместо "пакета малыша". В декабре сумма компенсации составила 6 300 гривен.
Между тем Тысяча за вакцинацию: в Украине официально стартовала программа "еПоддержка"
Родители экономят 30 часов времени
В Дии подсчитали, что таким образом родители экономят 30 часов времени, ведь не нужно заказывать 37 документов и идти в 11 учреждений.
Как получить компенсацию:
- Отец или мать ребенка должны заполнить онлайн-заявление "еМалыш" лично
- Одному из родителей младенца необходимо открыть специальный счет "Пакет малыша" в отделении Приватбанка.
- Средства будут зачислены только на этот счет.
- За деньги можно приобрести детские товары офлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Минсоцполитики.
Дией пользуются 12 миллионов украинцев
Отметим, что ранее вице-премьер Михаил Федоров заявил, что приложением "Дия" уже пользуются 12 миллионов украинцев. Новые учетные записи создают ежедневно, при этом – в большом количестве. Речь идет о 50 тысячах пользователей.
Читайте также Уже более 3 миллионов украинцев оформили "еПоддержку": на что тратят свою тысячу
Кратко о "еПоддержке":
- С 19 декабря официально заработала "еПоддержка" – услуга, благодаря которой полностью вакцинированные украинцы могут получить по 1 тысяче гривен.
- Средства можно получить только через приложение "Дія".
- Пилотный проект стартовал еще 13 декабря, некоторые украинцы уже начали тратить эти деньги.
- Из-за нагрузки "легли" книжные сайты.
Как можно получить тысячу за вакцинацию: видео
Текст публикации действие:
Подавайте заявление на получение комплексной услуги @emalyatko_official онлайн сразу после рождения малыша. Денежная компенсация за "пакет малыша" теперь входит в комплекс услуг еМалыш.
Более не нужно идти в 11 учреждений, заказывать 37 документов и тратить 30 часов на получение услуг для новорожденных!
Обратите внимание, компенсацию могут оформить только те родители, которые выбрали деньги вместо пакета малыша в роддоме или в управлении соцзащиты населения. В декабре этого года сумма компенсации составляет 6 300 гривен.