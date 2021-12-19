У Минцифри пояснили, что компенсацию смогут получить только те родители, которые выбрали деньги вместо "пакета малыша". В декабре сумма компенсации составила 6 300 гривен.

Между тем Тысяча за вакцинацию: в Украине официально стартовала программа "еПоддержка"

Родители экономят 30 часов времени

​​В Дии подсчитали, что таким образом родители экономят 30 часов времени, ведь не нужно заказывать 37 документов и идти в 11 учреждений.

Как получить компенсацию:

Отец или мать ребенка должны заполнить онлайн-заявление "еМалыш" лично

Одному из родителей младенца необходимо открыть специальный счет "Пакет малыша" в отделении Приватбанка.

Средства будут зачислены только на этот счет.

За деньги можно приобрести детские товары офлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Минсоцполитики.

Дией пользуются 12 миллионов украинцев

Отметим, что ранее вице-премьер Михаил Федоров заявил, что приложением "Дия" уже пользуются 12 миллионов украинцев. Новые учетные записи создают ежедневно, при этом – в большом количестве. Речь идет о 50 тысячах пользователей.

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Кратко о "еПоддержке":

С 19 декабря официально заработала "еПоддержка" – услуга, благодаря которой полностью вакцинированные украинцы могут получить по 1 тысяче гривен.

Средства можно получить только через приложение "Дія".

Пилотный проект стартовал еще 13 декабря, некоторые украинцы уже начали тратить эти деньги.

Из-за нагрузки "легли" книжные сайты.​

Как можно получить тысячу за вакцинацию: видео

Текст публикации действие:

Подавайте заявление на получение комплексной услуги @emalyatko_official онлайн сразу после рождения малыша. Денежная компенсация за "пакет малыша" теперь входит в комплекс услуг еМалыш.

Более не нужно идти в 11 учреждений, заказывать 37 документов и тратить 30 часов на получение услуг для новорожденных!

Обратите внимание, компенсацию могут оформить только те родители, которые выбрали деньги вместо пакета малыша в роддоме или в управлении соцзащиты населения. В декабре этого года сумма компенсации составляет 6 300 гривен.