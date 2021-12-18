По словам основателя Monobank Олега Гороховского по состоянию на вечер 17 декабря помощь от государства уже получили 610 тысяч пользователей их банка.
Важно "Тысяча Зеленского" может заинтересовать не всех: сработает ли бонус за вакцинацию
В целом клиенты банка открыли 1,5 миллиона карт и потратили уже почти 30 миллионов гривен из этих выплат.
На что украинцы тратят тысячу за вакцинацию
- книжные магазины – 44,57%;
- кинотеатры – 23,83%;
- железнодорожные билеты на путешествия по Украине – 14,06%;
- театры – 8,98%;
- спортзалы – 3,56%;
- концерты – 3,81%;
- музеи – 0,64%;
- авиабилеты для путешествий по Украине – 0,55%.
Кроме того, Гороховский говорит, что до конца 2021 года украинцы смогут заказать пластиковую карточку "єПідтримки" дополнительно к виртуальной карты.
Украинцы – читающая нация
По словам министра культуры Украины Александра Ткаченко, люди так массово начали покупать книги за эти выплаты, что сайты некоторых книжных магазинов не выдержали спроса и "легли". Эту информацию подтвердил и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Украинцы своей активностью "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов. Классный показатель того, что мы – нация, которая читает!
– написал он.
Что известно о тысяче за вакцинацию
Власть создала услугу "єПідтримка" для того, чтобы поощрять украинцев вакцинироваться против COVID-19. Она предусматривает возможность получить 1000 гривен полностью вакцинированным украинцам, которые достигли совершеннолетия и имеют "зеленый" COVID-сертификат в Действии.
Как получить деньги
Чтобы получить деньги на первом этапе выплат, надо подать заявление в действии с 19 по 29 декабря (или с 13 декабря, если вы записались на пилотный проект). Далее придерживайтесь пошаговой инструкции:
- оформите специальную карту "поддержка" в одном из банков-партнеров;
- скачать программу "Дия" и авторизоваться (нужно обновить приложение, ведь "єПідтримка" доступна, начиная с версии Действия 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android);
- убедитесь, что "зеленый" сертификат есть в программе "действие" (или оформить его);
- зайти в раздел "Услуги" и выбрать "Поддержка";
- выбрать для выплаты карту "єПідтримка" и ждать поступления денег.
На что можно потратить деньги
Деньги можно будет потратить в течение четырех месяцев после поступления и только в определенных сферах:
- купить абонемент в спортзал,
- сходить в кинотеатр, театр, музей, на концерт или на художественную выставку,
- купить книги и билеты для путешествий по Украине (по железной дороге и самолетам).
Украинцы в возрасте старше 60 лет смогут потратить тысячу за вакцинацию на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.