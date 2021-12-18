По словам основателя Monobank Олега Гороховского по состоянию на вечер 17 декабря помощь от государства уже получили 610 тысяч пользователей их банка.

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В целом клиенты банка открыли 1,5 миллиона карт и потратили уже почти 30 миллионов гривен из этих выплат.

На что украинцы тратят тысячу за вакцинацию

книжные магазины – 44,57%;

кинотеатры – 23,83%;

железнодорожные билеты на путешествия по Украине – 14,06%;

театры – 8,98%;

спортзалы – 3,56%;

концерты – 3,81%;

музеи – 0,64%;

авиабилеты для путешествий по Украине – 0,55%.

Кроме того, Гороховский говорит, что до конца 2021 года украинцы смогут заказать пластиковую карточку "єПідтримки" дополнительно к виртуальной карты.

Украинцы – читающая нация

По словам министра культуры Украины Александра Ткаченко, люди так массово начали покупать книги за эти выплаты, что сайты некоторых книжных магазинов не выдержали спроса и "легли". Эту информацию подтвердил и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украинцы своей активностью "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов. Классный показатель того, что мы – нация, которая читает!

– написал он.

Что известно о тысяче за вакцинацию

Власть создала услугу "єПідтримка" для того, чтобы поощрять украинцев вакцинироваться против COVID-19. Она предусматривает возможность получить 1000 гривен полностью вакцинированным украинцам, которые достигли совершеннолетия и имеют "зеленый" COVID-сертификат в Действии.

Как получить деньги

Чтобы получить деньги на первом этапе выплат, надо подать заявление в действии с 19 по 29 декабря (или с 13 декабря, если вы записались на пилотный проект). Далее придерживайтесь пошаговой инструкции:

оформите специальную карту "поддержка" в одном из банков-партнеров;

скачать программу "Дия" и авторизоваться (нужно обновить приложение, ведь "єПідтримка" доступна, начиная с версии Действия 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android);

убедитесь, что "зеленый" сертификат есть в программе "действие" (или оформить его);

зайти в раздел "Услуги" и выбрать "Поддержка";

выбрать для выплаты карту "єПідтримка" и ждать поступления денег.

Интересно! Сейчас оформить карточку "єПідтримки" можно в 6 банках: Monobank, "А-банк", "Альфа-банк", "Укргазбанк", "Приватбанк" и "Ощадбанк".

На что можно потратить деньги

Деньги можно будет потратить в течение четырех месяцев после поступления и только в определенных сферах:

купить абонемент в спортзал,

сходить в кинотеатр, театр, музей, на концерт или на художественную выставку,

купить книги и билеты для путешествий по Украине (по железной дороге и самолетам).

Украинцы в возрасте старше 60 лет смогут потратить тысячу за вакцинацию на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.

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