За словами засновника Monobank Олега Гороховського станом на вечір 17 грудня допомогу від держави вже отримали 610 тисяч користувачів їхнього банку.

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Загалом клієнти банку відкрили 1,5 мільйона карт і витратили вже майже 30 мільйонів гривень з цих виплат.

На що українці витрачають тисячу за вакцинацію

книжкові магазини – 44,57%;

кінотеатри – 23,83%;

залізничні квитки на подорожі по Україні – 14,06%;

театри – 8,98%;

спортзали – 3,56%;

концерти – 3,81%;

музеї – 0,64%;

авіаквитки для подорожей по Україні – 0,55%.

Окрім того, Гороховський каже, що до кінця 2021 року українці зможуть замовити пластикову картку "єПідтримки" додатково до віртуальної карти.

Українці – нація, що читає

За словами міністра культури України Олександра Ткаченка, люди так масово почали купувати книжки за ці виплати, що сайти деяких книжкових магазинів не витримали попиту й "лягли". Цю інформацію підтвердив і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українці своєю активністю "поклали" вже кілька популярних книжкових інтернет-магазинів. Класний показник того, що ми – нація, яка читає!

– написав він.

Що відомо про тисячу за вакцинацію

Влада створила послугу "єПідтримка" для того, щоб заохочувати українців вакцинуватися проти COVID-19. Вона передбачає можливість отримати 1000 гривень повністю вакцинованим українцям, які досягли повноліття та мають "зелений" COVID-сертифікат у Дії.

Як отримати гроші

Щоб отримати гроші на першому етапі виплат, треба подати заяву в Дії з 19 до 29 грудня (або з 13 грудня, якщо ви записалися на пілотний проєкт). Далі дотримуйтеся покрокової інструкції:

оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів;

завантажити програму "Дія" та авторизуватись (потрібно оновити додаток, адже "єПідтримка" доступна, починаючи з версії Дії 3.0.20 для iOS та 3.0.17 для Android);

переконатись, що "зелений" сертифікат є у програмі "Дія" (або оформити його);

зайти до розділу "Послуги" та вибрати "Підтримка";

вибрати для виплати картку "єПідтримка" та чекати на надходження грошей.

Цікаво! Наразі оформити картку "єПідтримки" можна в 6 банках: Monobank, "А-банк", "Альфа-банк", "Укргазбанк", "Приватбанк" та "Ощадбанк".

На що можна витратити гроші

Гроші можна буде витратити впродовж чотирьох місяців після надходження й лише в певних сферах:

придбати абонемент у спортзал,

сходити до кінотеатру, театру, музею, на концерт або на мистецьку виставку,

купити книги та квитки для мандрівок Україною (залізницею й літаками).

Українці у віці старше 60 років зможуть витратити тисячу за вакцинацію на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків.

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