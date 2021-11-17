В будь-якому разі добре, що держава долучилася до активної кампанії щодо збільшення рівня вакцинованих. "Тисяча від президента" за вакцинацію – це однозначно непогана ідея.

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Бонус за вакцинацію у світі

Подібний приємний бонус за вакцинацію використовують багато розвинутих країн, міст світу, окремі регіони чи просто компанії для своїх робітників.

Наприклад, наприкінці липня мешканцям Нью-Йорка почали платити по 100 доларів вже за першу дозу. У Литві хочуть платити по 100 євро за щеплення пенсіонерам.

В Сербії у травні, коли ця держава вже була однією з європейських чемпіонів із щеплення, першими у світі почали заохочувати громадян до вакцинації грошима.

Такий бонус також використовують у Starbucks, McDonald's, у будівельній компанії Німеччини, в західній Вірджинії, у Детройті чи у Меріленді. Цей список можна продовжувати нескінченно.

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Ідея працює

Найголовніша новина в тому, що тепер і Україна є в цьому списку. Для чого я розповів про такий широкий перелік світових прикладів? Бо це говорить про те, що ідея працює.

На кого розрахована ця програма? На лінивих та тих, хто сумнівається. Не всі ті, хто вчора вірив у світову змову і чипізацію завтра побіжать вакцинуватися за тисячу гривень.

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Проте для студентів, малозабезпечених чи пенсіонерів це може стати добрим стимулом зробити щеплення. Наприклад, у нас є умовний Сергій Петрович. Він живе у місті Кам'янське Дніпропетровської області і їздить на заробіток у Дніпро.

Стимул, наприклад, для студентів

Сергій Петрович може й не проти зробити щеплення, але до цього якось просто не доходять руки. Але для нього тисяча гривень – це понад 30 безплатних поїздок у Дніпро на заробіток на поїзді. Тобто окрім захисту для свого життя, як основної функції вакцини, Сергій Петрович отримає ще й реальний заробіток.

Або ж уявімо собі студента Андрія. Він хотів би щепитись, але, як завжди, все відкладає на останній момент, як і підготовку до сесії. Але у студента Андрія тепер з'явився додатковий стимул – змога запросити одногрупницю Тетяну, яка йому дуже подобається на побачення у кіно:

по-перше, його пустять у кінотеатр з сертифікатом;

по-друге, не треба буде вигадувати, де брати гроші, яких, згадайте, як завжди, не вистачало в студентські часи.

Пенсіонерів ідея може не зацікавити

Але інша справа пенсіонери. Звертаюсь до креативників Офісу Президента. Пенсіонери – це найбільша зона ризику. Це найвразливіший суспільний прошарок до пандемії.

Тож я порадив би команді президента розширити обмеження на витрачання цих грошей. Адже фітнес-клуб чи виставковий центр не дуже можуть зацікавити пенсіонерів.

Зауважимо! Програма розпочнеться 19 грудня. До кінця 2021 року на неї виділять близько 3 мільярди гривень. І ще стільки ж – на початку 2022 року.

Але це не всі позитивні новини. Гроші з державного бюджету, які виділяють на заохочення до вакцинації, мають такі обмеження на витрачання, які дозволять допомогти бізнесу, який саме постраждав через пандемію.



Приємний бонус може не зацікавити пенсіонерів / Фото 24 каналу

Це кінотеатри, театри, музеї і фітнес-клуби. Тобто фактично ви можете не тільки захистити себе від важкого перебігу хвороби, а й скорегувати ваші податки з бюджету у бізнес, що потребує допомоги. Водночас ще й розважитись.

Але трохи дьогтю в нашу бочку з медом. Зараз в мережі активно жартують про те, що ця тисяча від держави – це кешбек для тих, хто за 3 тисячі купив собі фейковий сертифікат. Впевнений, що таких злочинців буде чимало.

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Тож дуже хотілося б, щоб подібних персонажів в Україні карали по повній. Адже в такому випадку вони не лише йдуть на злочин, коли підробляють документи, вони крадуть наші з вами гроші.

У будь-якому випадку збільшення попиту на вакцини може призвести до розвантаження реанімацій, де перебувають тяжкохворі. А це дасть змогу розвантажити систему охорони здоров'я. Я б зараз зробив ще один позитивний крок, але мені, на жаль, вже нема куди.