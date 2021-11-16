Одні з того радіють, бо вбачають стимул вакцинуватися й шлях до набуття українцями колективного імунітету. Водночас інші глузують та обурюються, мовляв, ця тисяча – "підкуп виборців".

До теми Тисяча Зеленського: хто зможе отримати та на що дозволять витратити виплати для вакцинованих

Напевно "випадково збіглося", що критикують Зеленського за його "Вовину тисячу" переважно ті політики, хто до нього в опозиції.

Звісно, це у жодному разі не збіг, адже опозиція зазвичай з того й живе, що владу критикує. Я не кажу, що це погано – навпаки це абсолютно нормально. Я обома руками тільки "за" таку критику владі від опозиції, бо так і має бути – аби влада не розслаблялася.

Єдине – це працює лише у тому разі, якщо ця критика конструктивна. Коли ж вона висмоктана з пальця чи перекручена – це вже не критика, а цькування. Саме так її треба називати та сприймати.

Тепер поглянемо на ту критику на практиці – на прикладі "Вовиної тисячі". Спробуймо зрозуміти, чи вона є конструктивною конкретно в цьому разі.

Зеленському закидають "мавпування"

Отже, Зеленському закидають, що він "змавпував" Юлію Тимошенко і Петра Порошенка, які під час свого перебування при владі так само по тисячі гривень виборцям роздавали.

До слова. Тимошенко, нагадаю, раптом взялася повертати українцям вклади радянського іще "Ощадбанку". Водночас Порошенко раптом брався доплачувати по тисячі до субсидій.



Порошенко та Тимошенко прославились підкупами українців / Колаж 24 каналу

Мовляв, нині Зеленський, побачивши падіння свого рейтингу й згадавши досвід попередників, вирішив і собі в такий спосіб прихильність українців до себе підживити "живими грошима". Хоча про живі гроші тут взагалі не мовиться, але про це трохи згодом.

Чи доречний цей закид Зеленському

Згадайте, коли саме Петро Порошенко по тисячі гривень українцям роздавав. Він це робив в березні 2019 року – просто у місяць виборів. Ось це був тоді реальний підкуп, адже ту "Пєтіну тисячу" роздавали саме тоді, коли Порошенко був одним з кандидатів у президенти.

Ну і тепер перекладаємо те все на нинішню "Вовину тисячу", яку роздають за 2 роки до виборів. Скажіть мені, хіба доцільно підкуповувати виборців аж за 2 роки до дня волевиявлення? Погодьтеся, це взагалі недоцільно.

Продовжуємо логічний ланцюжок. Можливо, заради чогось іншого ту тисячу хочуть роздавати?

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Це не "відбілювання" Зеленського

Одразу тут авансом відповім на закиди глядачів, мовляв, "ти задовбав Зеленського відбілювати" і "скільки тобі Банкова платить". Так от – ніскільки.

Я насправді не Зеленського тут відбілюю, а намагаюсь своїм глядачам показати всі маніпуляції, що з ними роблять політтехнологи і пропагандисти. Неважливо, чиї саме політтехнологи: Порошенка, Зеленського чи Ахметова. Я усі зашквари політиків розбираю, бо не хочу, щоб моїми глядачами маніпулювали.

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А я вбачаю в тому саме маніпуляцію, коли Зеленському закидають тепер спробу підкупу виборців. Я не кажу, що він хороший і такого ніколи не робитиме – але от зараз це іще не воно!



Зеленський не підкупляє виборців / Фото Getty Images

Особливо мене вкурвлює, що це зараз Зеленському саме оточення Порошенка таке закидає, бо це реально "чия б корова мукала". Це їхній патрон свого часу такий підкуп мутив. Ба більше, навіть якби Зеленський дійсно зараз за Порошенком те повторював, то "порохоботам" все одно доцільніше було б тихесенько сидіти, щоб не дай Боже люди не згадали "Пєтіну тисячу" в місяць виборів.

"Живих" грошей не буде

Ще один момент, чому це не підкуп "живими" грошима. Бо "живих" грошей не буде. Взагалі ці гроші не люди отримають, а бізнес, причому той бізнес, який від локдаунів найбільше страждає.

Про що мовиться

Двічі вакцинованим українцям даватимуть не гроші, а певний цифровий купон, сертифікат, бонуси на тисячу гривень – називайте це як хочете.

Вони їх зможуть використати на цілком конкретні речі:

сходити в кіно чи театр;

купити проїзний чи абонемент в спортзал та інше.

Однак пропити ці гроші не вийде, такої опції не передбачено.

Ви скажете: "Що це за "Вовина тисяча" така, нащо вона потрібна бабці з Крижополя, хіба вона піде собі купувати за них абонемент в спортзал?".

Так от, це ми нарешті й наблизилися до розуміння, нащо саме ця "Вовина тисяча" потрібна. Це не гроші, цю ініціативу влади взагалі не можна в контексті грошей розглядати.

Це якраз стимул українцям піти й вакцинуватися. Це пряник, який має спрацювати разом із батогом карантинних обмежень, й ті батіг та пряник мають наблизити українців до колективного імунітету.

Я нагадаю, що саме заради колективного імунітету все і робиться, бо лише ним долаються вірусні епідемії: і кір, і поліомієліт, і COVID-19. Іншого механізму, окрім як загального щеплення немає, і не придумали. Не існує його…

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Зеленський "мавпує" успішні країни

Те, що наша влада нарешті взялася за розум, а президент нарешті наважився після довгої паузи знову агітувати за вакцину – це, на мій хлопський розум, дуже добре. Бо за кордоном давно до такого дійшли.

В дуже багатьох країнах світу людей стимулюють прийти до пункту щеплення: призами, купонами на знижки, грошима, лотереєю. Нарешті й в нас те саме вирішили повторити.

Правильніше в цій "Вовиній тисячі" було б сказати, що Зеленський тут нічого нового не вигадав. Він просто "мавпує" успішний досвід інших країн світу, які давно вже стимулюють своє населення отримати додатковий захист вакциною.