Як подати річну декларацію в Дії
Подача річної декларації тепер доступна для підприємців у кілька кліків. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Цікаво Як швидко оновити додаток "Дія" на смартфоні
Не потрібно наймати бухгалтера або переплачувати платний сервіс. Зручно, швидко та безкоштовно,
– розповів міністр.
Він навіть опублікував відеоінструкцію, як скористатися новою послугою:
- Зайдіть у категорію "Податки ФОП";
- оберіть віконце "Декларація платника Єдиного податку за рік";
- введіть суму всіх надходжень;
- введіть ваш номер телефону;
- підтвердьте дані за допомогою "Дія. Підпис".
Дивіться відео, як подати річну декларацію в Дії:
Попереднє нововведення у Дії
У грудні 2021 року в Дії дозволили отримати грошову компенсацію за "пакунок малюка". До речі, мовиться про 6 300 гривень. Їх можна витратити на дитячі товари офлайн або в інтернет-магазинах, список яких розміщений на сайті Мінсоцполітики.
Тепер ця функція входить до комплексу "єМалятко". Цікаво, що так батьки зекономлять 30 годин часу, адже не потрібно замовляти 37 документів та йти в 11 установ.
Повний текст публікації Михайла Федорова у фейсбуці:
У програмі Дія тепер можна подати річну декларацію ФОП для 1 – 3 груп!
Як скористатися послугою – дивіться у відео.
Подача річної декларації для ФОП доступна в кілька кліків, не потрібно наймати бухгалтера або переплачувати платний сервіс. Зручно, швидко та безкоштовно. Працюємо далі!