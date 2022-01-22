Як подати річну декларацію в Дії

Подача річної декларації тепер доступна для підприємців у кілька кліків. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Не потрібно наймати бухгалтера або переплачувати платний сервіс. Зручно, швидко та безкоштовно,

– розповів міністр.

Він навіть опублікував відеоінструкцію, як скористатися новою послугою:

Зайдіть у категорію "Податки ФОП";

оберіть віконце "Декларація платника Єдиного податку за рік";

введіть суму всіх надходжень;

введіть ваш номер телефону;

підтвердьте дані за допомогою "Дія. Підпис".

Дивіться відео, як подати річну декларацію в Дії:

Попереднє нововведення у Дії

У грудні 2021 року в Дії дозволили отримати грошову компенсацію за "пакунок малюка". До речі, мовиться про 6 300 гривень. Їх можна витратити на дитячі товари офлайн або в інтернет-магазинах, список яких розміщений на сайті Мінсоцполітики.

Тепер ця функція входить до комплексу "єМалятко". Цікаво, що так батьки зекономлять 30 годин часу, адже не потрібно замовляти 37 документів та йти в 11 установ.

Повний текст публікації Михайла Федорова у фейсбуці:

У програмі Дія тепер можна подати річну декларацію ФОП для 1 – 3 груп!

Як скористатися послугою – дивіться у відео.

Подача річної декларації для ФОП доступна в кілька кліків, не потрібно наймати бухгалтера або переплачувати платний сервіс. Зручно, швидко та безкоштовно. Працюємо далі!