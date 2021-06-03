"Дия" и электронный суд: как Украина становится цифровым государством

Внедрение электронного суда, декларации и документооборота, создание портала "Дия" и в общем цель превращения Украины в "государство в смартфоне". Рассказываем, как Украина становится цифровой и переходит в онлайн.

Электронный суд

В 2017 году началась масштабная модернизация Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Первым ее шагом стала новая редакция процессуальных кодексов.

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Цель системы – обеспечить ведение судами электронного делопроизводства, и организовать защищенное хранение, автоматизированную аналитическую и статистическую обработку информации, ведение Единого государственного реестра судебных решений и тому подобное.

В основе этой системы – использование облачных технологий. Они должны обеспечивать удаленную обработку и хранение данных, а также предоставлять онлайн-пользователям доступ к вычислительным ресурсам и программному обеспечению.

К тому же разработано специальное ПО для проведения судебных заседаний за пределами судов. Некоторые суды уже проводят заседания через видеоконференции: в этом судам помогает программный комплекс EasyCon. Он дает возможность общаться большими и малыми группами людей, которые находятся в разных местах. С помощью системы участники процесса делятся информацией, документацией, целыми базами данных и коллегиально принимают решение.

Электронные декларации

А с 2016 года в Украине заработало е-декларирование. Чиновники и другие публичные чиновники подают годовую декларацию о доходах и имуществе электронным способом.

Существует четыре типа электронных форм декларации:

ежегодная (охватывает предыдущий год), перед увольнением (охватывает период, который не был охвачен ранее поданными декларациями), после увольнения (охватывает предыдущий год, то есть год, в котором лицо уволилось), кандидата на должность, в случае если должность относится к перечню субъектов декларирования или к перечню должностей с повышенным коррупционным риском.

Эта форма декларации является более удобной и полнее предыдущего бумажного варианта. Она насчитывает 16 разделов, а раньше было шесть. В е-декларации остается декларирование доходов, недвижимого имущества, транспортных средств, расходов и тому подобное.

Также здесь появились новые разделы. Например, об объектах незавершенного строительства, нематериальных активах, бенефициарной собственности в юридических лицах и на имущество, членстве в общественных объединениях и их органах, работе по совместительству.

Также декларанты должны указывать все вещи, которые стоят более 100 минимальных зарплат, установленных на 1 января отчетного года.

Кроме чиновников, подавать электронные декларации могут и другие граждане.

Вот несколько преимуществ е-декларирования:

Можно подавать отчетность в любое время, а не только в рабочее, как это происходит с бумажной декларацией. Не надо ходить (или ездить) в налоговую, а значит налогоплательщик экономит время и деньги. Нет необходимости плательщикам контролировать изменение форм бланков налоговой декларации, поскольку программа оперативно обновляет форматы документов в электронном формате, поэтому плательщик автоматически получает возможность пользоваться действующими на момент отчетности формами декларации и приложений к ней. Все отчеты в автоматическом режиме проверяются на наличие арифметических и логических ошибок.

Сформировать отчетность можно с помощью специальных программ. Она подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП) и передается в налоговые органы.

КЭП можно получить в пункте Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг Информационно-справочного департамента ГНС Украины или в банковских учреждениях и организациях.

Электронный документооборот

В последние годы в Украине активно развивается электронный документооборот. Все больше людей, компаний и даже государственных учреждений начинают внедрять ЭДО.

Современные системы электронного документооборота позволяют работать с документами в любое время и с любого устройства с браузером.

Вот лишь несколько преимуществ электронного документооборота:

Они значительно дешевле. Не надо ничего тратить на бумагу и другие материалы, печать, доставку и содержание архива.

Это надежнее и безопаснее. Электронные документы не изнашиваются, а потерять их невозможно.

Электронные документы экономят время и ресурсы.

Такие документы (договоры, счета, акты, дополнительные соглашения и так далее) имеют юридическую силу, только представлены в электронном формате. Систему внешнего ЭДО можно использовать и для внутреннего документооборота организации.

Электронный документооборот внедряют не только крупные компании и малый и средний бизнес, но и государственные предприятия и министерства. Среди них "Укртрансгаз", "Нафтогаз", "Укртранснафта", "Держгеокадастр", Министерство финансов, Министерство юстиции, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, Государственная миграционная служба, Генеральная прокуратура и тому подобное.

Также в Украине работает роуминг между системами ЭД – так же как и в мобильной связи. Он помогает клиенту получать документы от разных вендоров.

"Дия"

Также в Украине заработала "Дия". Это приложение, в котором все нужные документы в одном месте, в вашем смартфоне. А еще это один портал, где можно получить все услуги онлайн: быстро и удобно.

Например, можно получить справки и выдержки, лицензии и разрешения, получить помощь от государства, верифицировать документы и тому подобное. А бизнес также имеет возможность получить необходимые выписки, документы, разрешения на строительство, землю, недвижимость, транспорт и т. д. Еще здесь можно быстро открыть и закрыть ФЛП в онлайн-режиме.

Также там есть раздел "Дия.Бизнес" – это портал, который помогает предпринимателям в создании, развитии и масштабировании бизнеса. Здесь можно получить консультацию, найти идеи для бизнеса, посетить онлайн-школу, прочитать кейсы и новости.

Государство в смартфоне

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это когда максимальное количество людей имеет смартфоны, имеющие доступ к интернету, понимают, как использовать смартфоны или компьютеры, и при использовании государственных услуг практически не замечают, что они это делают.

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Еще в 2019 году он представил цели, к которым они будут идти:

Автоматическое предоставление услуг без чиновников.

Создание единого электронного ресурса услуг.

Электронный кабинет гражданина.

Подпись документов с экрана мобильного.

Массовое цифровое образование для граждан.

Digital-чиновники.

Автор: Алексей Симончук