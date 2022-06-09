Дия запустила новое голосование: можно выбрать следующую патриотическую марку

В приложении Дия начали новое голосование о том, как будет выглядеть будущая марка Укрпочты на тему "Добрый вечер, мы из Украины".

Из более 1500 работ экспертный совет Укрпочты отобрал 5, которые поставили на голосование. По состоянию на 9 июня лидирует марка, на которой изображен трактор, тянущий танк.

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Голосование продлится до 15 июня

Проголосовать за один из 5 вариантов уже можно в приложении Действие или в социальных сетях Укрпочты. Голосование продлится с 9 по 15 июня. Один из 5 эскизов, который соберет наибольшее количество понравившихся на всех платформах, воспроизведут в новой почтовой марке уже в июле.

Как отметили в Укрпочте, опыт показывает, что результаты действия могут изменить ход голосования. Так что в ведомстве посоветовали оставлять свой голос и там.

Варианты следующие:

Керамический петушок,

Трактор, тянущий танк,

Гусь в поле с военными,

Путин, которого останавливают ВСУ,

Воин из KALUSH.



Конкурсные марки на тему "Добрый вечер, мы из Украины" / Укрпочта

Напомним, что украинцы сами выбирали тему следующей почтовой марки. За нее проголосовали 35% человек – около 200 тысяч. На втором месте был известен черниговский пес-сапер Патрон, за которого отдали 28% голосов.

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Уже в июне должны выйти марка с самым большим в мире самолетом Ан-225 "Мрия" . Ее задумывали еще до полномасштабной войны. К 30-летию независимости Украины Укрпочта проводила конкурс "Что для меня Украина?", в котором приняли участие более 6000 человек из разных стран мира. Победил рисунок 11-летней Софии Кравчук из Волынской области.

Также сейчас команда Укрпочты работает с группой Kalush и организаторами Евровидения, чтобы уладить все права интеллектуальной собственности и выпустить марку с победителями конкурса. В ведомстве надеются, что украинцы смогут приобрести марку уже через несколько месяцев.

Ранее генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский сообщал, что марка Kalush выйдет вне очереди сразу, когда все будет согласовано с организаторами Евровидения. Также он сказал, что обязательно будет марка с песиком Патроном.

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